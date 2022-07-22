6月日本核心CPI年升2.2% 連續3個月超越日銀目標

日本 6 月核心 CPI 年增 2.2%，合乎市場預期，增加幅度高於 5 月份的年增 2.1%，連續第 3 個月超越日本央行的 2% 通膨目標，也是 2015 年 3 月以來的最大升幅。

日本總務省周五 (22 日) 公布，6 月全國消費者物價指數 (CPI)，不含生鮮食品的核心 CPI 為 101.7、年增 2.2%、月增 0.2%。能源價格在日本政府的補助金等政策影響之下增加幅度放緩，另一方面，不含生鮮食品的食物價格則將指數拉高。

若不考量消費稅增稅影響，成長率則是 2008 年 9 月以來最高。《路透》整理的民間預測中數為年增 2.2%，與日本官方所公布的數據相同。

以品項來看，不含生鮮食品的食物報年增 3.2%，高於前月份的年增 2.7%。能源價格報年增 16.5%，增加幅度較前月份的年增 17.1% 縮小；其中汽油價格上揚 12.2%，電費上揚 18%。行動電話的通訊費年減 22.5%，減少率和前月相同，而對於全指數 CPI 的貢獻度則為 - 0.37 點。

另外，日本 6 月份的全指數 CPI 報年增 2.4%、月增 0.1%，不含能源及生鮮食品的超核心 CPI 報年增 1.0%、月增 0.2%，全面出現上揚。