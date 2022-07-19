SK海力士考量全球不確定性增加 擬暫緩建廠計畫

據《韓聯社》周二 (19 日) 報導，南韓半導體大廠 SK 海力士在上個月 29 日的董事會上，決定暫時保留忠清北道清洲工廠的建廠決定，背後理由似乎和全球性的企業經營環境的不確定性增加有關。

業界人士指出，董事會上有人質疑建廠是否必要，認為有必要更慎重檢討。

SK 海力士預估全球市場的記憶體晶片需求在短期內將持續成長，原本計劃砸下約 4.3 兆韓元 (約新台幣 977 億元) 在清洲的工業園區內建設新的半導體工廠，用地面積約 43.3 萬平方公尺。

新廠預定 2023 年初動工， 2025 年完工。但由於董事會決定保留該建廠決定，動工時間很可能延後。SK 海力士方面只表示，尚未決定建廠時間表。

據悉，內部有人主張近來全球經濟急遽降溫，造成半導體市場的前景不明。在俄烏戰爭走向長期化、以及中國景氣放緩等影響之下，DRAM 需求趨緩，預料近期內的行情走勢將持續走跌， NAND 快閃記憶體價格也浮現下滑趨勢。

對於 SK 海力士來說，新工廠該生產哪一種晶片讓該公司傷透腦筋。在目前美元走揚、韓元走貶，以及原物料價格持續上漲的情況下，投資費用可能大幅超出原先預期。

SK 集團董事長崔泰源曾提到原物料價格飆漲問題，他認為在去年決定的投資計畫，理所當然可能產生變化。

觀察全球半導體業界，台積電 (2330-TW) 決定下修投資計畫，美光科技 (MU-US) 對新投資也抱持審慎態度。

南韓新任總統尹錫悅 5 月上台後，三星電子等大型企業都陸續公布中長期的投資計畫，包含 SK 集團在內的投資總額超過 1000 兆韓元。

雖然南韓企業多半表示將按照計畫推動投資，不過考量物價高漲、以及美元匯率持續走揚等現象之後，如今似乎正在重新評估投資計畫。電動車用電池大廠 LG Energy Solution，就打算針對美國電池工廠的興建計畫進行全面重新評估。