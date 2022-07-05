受特斯拉上海廠停工波及 LG Energy電池市占率遭陸廠超越

特斯拉 (TSLA-US) 上海廠由於中國封城而被迫停工，南韓電動車電池製造商 LG Energy Solution 因此受到波及，將全球第二大車用電池廠的寶座拱手讓給中國比亞迪。

根據市場追踪機構 SNE Research 公布的數據，5 月 LG Energy Solution 的市占率，由 4 月的 12.8% 降至 12.5%，落至全球第三大車用電池製造商。比亞迪在此期間的市占率也從 15.9% 下滑至 12.5%，但仍略高於 LG Energy Solution，成為全球第二大車用電池製造商。SNE Research 未提供更詳細數據。

特斯拉第二季電動車的交車量較上一季下跌 18% 至 254,695 輛，是由於上海廠的生產因中國封城而中斷，該廠是特斯拉規模最大的廠房，主要生產 Model 3 和 Model Y。而特斯拉是 LG Energy Solution 最大客戶，為 LG Energy Solution 在 2021 年貢獻的營收佔總體高達 19%。

分析師表示，據估計，LG Energy 第二季營益可能將下跌 20% 至 2,000 億韓元 (1.84 億美元)。另有業內人士表示，特斯拉購買了 LG Energy Solution 大部分的圓柱形電池，並一度導致市場上出現短缺。但是如今，由於特斯拉上海廠生產中斷，供應遭到干擾。

與此同時，全球最大的電池製造商中國寧德時代 (CATL) 在 5 月維持第一名的寶座，市占率從 4 月的 29.6% 升至 33.9%。

南韓其他主要電池製造商 SK On 和三星 SDI 則分別排名第 5 和第 6 名，市占率分別為 6.6% 和 5.1%。