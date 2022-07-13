消費市況疲弱 三星下修明年新摺疊手機出貨量約3成幅度

南韓媒體 The Elec 今 (13) 日表示，由於手機市場疲軟、經濟不確定性高，預計三星將下修明年即將上市的新一代摺疊手機 Galaxy Z Fold 5、Z Flip5 ，合計目標出貨量至 1000 萬台，較今年第三季將推出的新款機種 Z flip 4 目標 1500 萬台減少 3 成左右。

業界指出，三星近期將明年預定上市的 Galaxy Z Fold 5、Z Flip5 目標出貨量為 1000 萬台，Z Fold 全系列預估出貨 5200 萬台、Z Flip 全系列預估 5800 萬台，第五代機款目前具體開發驗證、量產時間仍未定。

三星第四代摺疊手機預計今年第三季問世，Z Flip 4 目標出貨量 1500 萬台，比去年發佈的第三代成長 1 倍以上，如今，由於通膨影響終端消費需求，三星進而下修明年摺疊手機新品展望，採取保守態度

報導表示，三星明年新機 Z Fold 5、Z Flip5 主晶片將搭載高通 Snap Dragon 8 Gen 2 (SM8550)，高通預計今年底將推出該款晶片，採台積電 4 奈米製程，其中，Fold 5 還將在後鏡頭搭載三星電子 Isocell GN3 新圖像感測器，前鏡頭解析度 1200 萬像素。

研調 IDC 近期也下修今年手機出貨成長率，由於需求疲軟、通膨、地緣政治，以及供應鏈瓶頸影響，預估今年全球手機出貨量預估達 13.1 億台，較去年減少 3.5%。