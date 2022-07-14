三星暫停採購 中國消費電子供應商全力拓展新品

南韓三星電子傳出暫停採購至 8 月底的消息，影響中國消費電子產業，在手機供應鏈出貨量步入調整期的情況下，拓展品項與終端應用領域，已成供應鏈一大趨勢變化。

科創板日報報導，長盈精密 (300115-CN) 相關人士證實，今年三星確有延後取貨或採購需求減少的情況，且集中在三星新款手機產品方面。長盈精密的主力產品是消費電子精密零組件。

該人士說，「總體來講，公司確實會受到近期三星採購調整的影響，但影響程度相對較小」，主要是今年長盈精密做的三星新手機機型，本來就比較少，同時也在做平板電腦、智慧手錶等產品，且三星占總營收的比重較小。

面板大廠京東方 (000725-CN) 公司人士表示，暫不回應單一客戶訊息，但以目前情況來看，受外部客觀因素影響，今年消費電子市場需求有所減少，「下半年公司會根據客戶需求進行動態生產」。

三星供應商中力芯微 (688601-CN) 日前則說，庫存多的物料，可能延後供應，但未出現採購全面延至 8 月底的情況。「公司第 2 季經營情況基本正常，截至目前公司跟三星的合作在有序進行，今年下半年三星對公司業績的影響，主要取決於消費電子市場的回暖情況。」

受近年全球經濟下行影響，手機供應鏈出貨量和市場規模進入調整期，已是業界共識，且拓展產品品類、拓寬終端應用領域，是供應鏈一大趨勢變化。

水晶光電 (002273-CN) 相關人士表示，公司原本只做手機鏡頭濾光片，但如今在手機產品中的品類，拓展至鏡頭蓋板、指紋改版、螢幕下指紋識別、人臉識別。

該人士說：「我們在手機裡能供應的零部件多了，單機價值在提升，不同零部件需求變動相當於是一個此消彼長的過程。雖然手機在消費電子類產品中出貨量在下降，但公司光學元器件板塊在近幾年都是保持平穩或者上升的。」

去年長盈精密也在向新能源業務發力，已形成從電芯結構件、模組結構件到電池箱體結構件的系列產品線，其中在高壓電連接領域，去年取得某重要客戶新車型訂單。去年長盈精密新能源業務營收為人民幣 11.29 億元，暴增 124.6%。