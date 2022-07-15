投資人評估Fed升息幅度 美債殖利率下滑 曲線倒掛收窄

在前一天觸及 2000 年以來的最大幅度後，關鍵的美國國債殖利率曲線倒掛幅度周五 (15 日) 收窄。

殖利率曲線倒掛、也就是短期政府債券殖利率高於長期債券，通常被市場視為衰退即將來臨的跡象。

但 2 年期和 10 年期國債殖利率之間的差距周五縮小，因為交易員評估了聯準會 (Fed) 在下次會議上升息 75 個基點的可能性，而非 100 個基點。

美東時間清晨 6 點 15 分，對貨幣政策最敏感的 2 年期國債殖利率下滑 2.3 個基點至 3.122%。指標 10 年期美國國債殖利率下跌 2.7 個基點至 2.932%

與此同時，30 年期國債殖利率下跌 2 個基點至 3.084%。殖利率與價格成反比，一個基點等於 0.01 個百分點。

Fed 理事沃勒 (Christopher Waller) 周四 (14 日) 表示，他支持定於 7 月 26 日至 27 日舉行的 Fed 會議上升息 75 個基點。然而，他表示他將關注數據，如果有必要，他願意採取更大的行動。

之前越來越多分析師表示，在通膨繼續上漲超過預期之後，Fed 可能會加升 100 個基點。

投資人也在消化周四陸續公布的一些令人失望的銀行財報。摩根大通表示已提撥壞帳準備金，並暫停股票回購；而摩根士丹利報告的投資銀行業務營收弱於預期。

富國銀行和花旗集團周五將跟進公布更多主要銀行業績。

在經濟數據方面，6 月零售額以及進出口物價將於美東時間周五上午 8:30 公布。

預計 6 月工業生產報告將於美東時間上午 9:15 發布，7 月消費者信心初步數據將於美東時間上午 10 點發布。