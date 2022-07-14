殖利率曲線倒掛引發衰退訊號 美債殖利率走升

美國國債殖利率周四 (14 日) 早盤在第 2 季財報季展開之前走升，投資人繼續消化 6 月通膨率為高於預期的 9.1%。

貨幣政策變化敏感度高於長期國債殖利率的 2 年期國債殖利率上漲 5.5 個基點至 3.199%，使得 2 年期和 10 年期國債之間的殖利率倒掛在周三 (13 日) 達到 2000 年以來最大。殖利率曲線倒掛、也就是當短期政府債券殖利率高於長期債券時，市場普遍將其視為衰退的先兆。

美東時間周四清晨 6 點 25 分，指標 10 年期美國國債殖利率上漲 5.3 個基點至 2.959%。30 年期美國國債殖利率上漲 5.4 個基點至 3.122%。殖利率與價格成反比，一個基點等於 0.01 個百分點。

周四將發布 6 月生產者物價指數 (PPI)。PPI 是按月計算國內生產商的物價變化；同時將發布失業救濟金申請的失業數據。

部分分析師預測，聯準會 (Fed) 可能會大幅升息 100 個基點以對抗通膨，因美國通貨膨脹率處於 40 年來最高水平。亞特蘭大 Fed 行長博斯蒂克 (Raphael Bostic) 在被記者問及升息的可能性時回答說：「一切都將被計算在內。」

投資公司景順本周發表報告表示，預計通膨將隨著時間的過去而下降。該公司模式投資組合服務總監古特里奇 (Ben Gutteridge) 周四表示，美股對最新通膨數據的反應「相對溫和，這可能意味著市場對未來的展望看得更遠，至少部分是因為在大宗商品價格已略微走弱；市場可能認為已經達到通膨峰值」。

周四將拍賣 4 周和 8 周國庫券。

美國銀行經濟學家周三發表報告表示，預計美國今年將進入「輕度衰退」。他們指出，即將到來的數據將顯示經濟成長動能正在放緩，而通膨似乎正在阻礙消費者支出。