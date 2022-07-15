亞馬遜Prime Day規模史上最大 股價卻無太大反應

美國電商巨頭亞馬遜 (AMZN-US) 在 7 月 12、13 日「Prime Day」會員日，通常是重要景氣觀察指標。該公司週四 (14) 表示，今年的 Prime Day 可說是有史以來最大規模。然而，亞馬遜股價卻未出現太大反應，僅小漲 0.21%。

亞馬遜表示，在為期 2 日的 Prime Day 期間，Prime 會員在全球購買了超過 3 億件商品，高於去年的 2.5 億件以上，創下歷史新高。會員節省金額超過 17 億美元，也創下新紀錄。

亞馬遜未透露此次 Prime Day 活動創造的總銷售金額，僅稱全球 Prime 會員於活動期間，每分鐘購買 10 萬以上的個商品。其中，最暢銷的商品包括亞馬遜自家品牌設備、消費電子產品和家居用品。像是，智慧型音響 Echo 和 無線監控攝影機 Blink。

不過，Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 表示，今年 Prime Day 「舉行的時間比過去幾年更不吉利」，因此將該股目標價自 185 美元下調至 172 美元，但仍維持買進評級。

「在我們看來，亞馬遜確實因數位轉型處於有利地位而大大受益，但經濟似乎正在衰退，監管阻力持續存在，股市動盪且地緣政治局面令人膽怯。」White 寫道。

亞馬遜股價在 2022 年上半年大幅下跌，今年迄今已下跌約 35%。有分析師認為，下跌原因除了經濟和通膨等因素外，該公司在第一季財報不佳也帶來了影響。此外，亞馬遜在疫情期間因電商需求飆升而大舉招聘員工，帶來了更高的人事支出成本。