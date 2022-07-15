〈財報〉受惠利率上升和強勁交易業績 花旗集團第2季獲利超越預期

受惠於利率上升和強勁的交易業績，花旗集團 (C-US) 周五 (15 日) 公布的第 2 季業績超出分析師對獲利和營收的預期。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，該公司財報內容與華爾街的預期相比如下：

●每股獲利 2.19 美元，高於預期的 1.68 美元

●營收 196.4 億美元，高於預期的 182.2 億美元

該行股價在周五盤前交易中上漲 4.8%。

該行在財報聲明中表示，獲利從一年前的 61.9 億美元或 2.85 美元下降 27% 至 45.5 億美元或每股 2.19 美元，輕鬆超出預期。分析師最近幾周一直調降銀行業的獲利預期。

本季營收成長 11% 至 196.4 億美元，超出預期 10 億美元，這是因為該行獲得更多的利息收入，並在其交易部門和機構服務業務中取得強勁的業績。

花旗集團 CEO 弗雷澤 (Jane Fraser) 在財報聲明中表示：「在充滿挑戰的宏觀和地緣政治環境中，我們的團隊取得穩健的業績，鑑於我們的流動性、信用質量和準備水平，我們處於有利地位能夠度過不確定的時期。」她指出，公司現金管理、華爾街交易和消費者信用卡等業務本季表現良好。

從估值的角度來看，花旗集團是美國六大銀行中最便宜的，今年股價下跌 27%，在周四 (14 日) 創下 52 周新低。