2年期與10年期殖利率繼續倒掛 美債殖利率早盤續揚

在華爾街經歷了動盪的一天之後，美國國債殖利率周三 (6 日) 早盤走高，但備受關注的 2 年期與 10 年殖利率曲線仍然倒掛，這是一個重要的衰退警告。

美東時間清晨 6 點 15 分，指標 10 年期美國國債殖利率攀升 1.3 個基點至 2.824%，而 30 年期美國國債殖利率上升 3 個基點至 3.063%。殖利率與價格成反比。

市場專業人士跟踪長期國債殖利率和短期國債殖利率之間的利差，前者通常更高。然而，2 年期美國國債殖利率周三上午上漲至 2.847%，高於 10 年期。

這種所謂的殖利率曲線倒掛，特別是如果持續下去，通常被解釋為一個警告訊號，表明經濟可能正在走弱，衰退可能即將來臨。2 年期與 10 年期的殖利曲線在 3 月 31 日首次倒掛，然後在 6 月再次短暫反轉。

最近幾周，隨著經濟數據疲軟，市場越來越擔心經濟衰退的可能性，而聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 已承諾採取積極行動來對抗飆升的通膨。但如果 Fed 過度大幅升息，隨後的經濟放緩可能會陷入衰退。

投資人正在等待周三下午 2 點發布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 最新貨幣政策會議紀錄，以尋求有關政策收緊路徑的跡象。

周三上午將發布的經濟數據，包括 6 月 ISM 非製造業 PMI（採購經理人指數）讀數和 5 月 JOLTs 職位空缺，這兩個數據都將於上午 10 點公佈。

周三還將拍賣 300 億美元 119 天期國庫券。