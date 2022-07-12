摩根大通：某些跌深的科技股目前「超級便宜」

摩根大通策略師在最新報告中指出，由於當前估值極具吸引力，一些遭受重創的科技股可能值得一試。

摩根大通策略師馬特卡 (Mislav Matejka) 在給客戶的最新報告中表示：「在一年前創下歷史新高後，依目前銷售價格比指標，未能獲利的科技股更接近於超級便宜的水準。」

這項評估來自更全面的短期性觀點，正如摩根大通所說的「戰術」那樣，是針對遭受重擊的成長型股票的看法。馬特卡認為，至少在短期內，該是成長型股票表現優於市場價值型股票的時候了。

他寫道：「在接下來幾個月裡，債券殖利率可能會區間震盪，而不是向上移動。」「隨著數據接近收縮區域，聯準會 (Fed) 最終可能會在其訊信息中表達更平衡的說法，鷹派的高點已經過去。盈虧平衡點和債券殖利率之間的差距現在已經縮小。除非油價再次飆升，通膨預期已可確定。名目債券殖利率的向上重新定價，以及實質利率從 -100 個基點上升到 +50 個基點，是對長期市場部分估值的限制，但這可能會暫時紓解。」

可以肯定的是，在今年的熊市中，成長型類股受到的打擊最為嚴重。

這反映出投資人押注 Fed 會提高利率，這具有降低估值和貼現未來成長的相應效果。

將微軟 (MSFT-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 和 Meta (META-US) 等成長型個股列為前 10 大持股企業的 Vanguard Growth Index Fund (VUG-US)，今年來已下跌 28%。相較之下，標準普爾 500 指數今年下跌 19%。

Netflix (NFLX-US) 和 Roku (ROKU-US) 等曾經的市場寵兒，今年分別下跌了 70% 和 61%。伍德 (Cathie Wood) 的 ARK Innovation ETF (ARKK-US) 今年下跌超過 50% 。

反過來，投資人已經轉向追求價值型個股，或者被視為擁有更可預測現金流和估值相對較低的公司。

擁有頂級價值股波克夏控股 (BRK.B-US) 和摩根大通 (JPM-US) 作為其前兩大持股的 Vanguard Value Index Fund (VTV-US)，在對價值型的渴望中僅下跌 9%。

然而，並非華爾街每個人都願意挑選成長型股票。

Ariel Investments 投資組合經理人柯比 (Danan Kirby) 指出，「我寧可建議關注價值型股票，也就是在更接近今天而不是未來能產生現金流的企業。」