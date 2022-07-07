科技股重挫 大舉放空FAANG投資人獲利可觀

數據分析公司 S3 Partners 的數據顯示，截至 6 月 30 日，由於美國科技股大跌，放空 FAANG 股票 (Meta、蘋果、亞馬遜、Netflix 以及谷歌) 的投資人獲利可觀，賺取約 198 億美元。

過去很長一段時間，做空大型科技股並不容易獲利。報告顯示，做空 FAANG 投資人在 2021 年虧損了近 160 億美元，在 2020 年更虧損近 200 億美元。

但在進入 2022 年後，由於美國聯準會 (Fed) 收緊貨幣政策以及市場對於經濟衰退的擔憂，大型科技股股價紛紛跌落，做空 FAANG 開始有利可圖。

AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF 投資組合經理人 Brad Lamensdorf 表示，過去一段時間很難做空，因為有大量流動性湧入市場。然而，過去一年左右，對做空者來說是一個非常好的環境。 Lamensdorf 管理的基金今年通過做空股票獲得了 22% 的回報率。

Fleckenstein Capital 總裁 Bill Fleckenstein 表示，過去投資人逢低買近的心態使得做空很困難，因為即使對壞消息的看法是正確的，也沒人在意。但是，現在情況已不再是如此。

數據顯示，2014 年以來勢不可擋的科技股漲勢已經逆轉，紐約證交所 FANG + 指數下跌了 31%。

摩根士丹利美洲股票研究部門主管休伯蒂 (Katy Huberty) 認為，從第 2 季財報季開始到年底前，科技公司的獲利預期將出現一輪調整。她指出，2001 年和 2008 年的經濟衰退都曾導致科技公司的營收減少超過 50%。