美光等科技股看壞市場 全球晶片荒可望提前紓解

包括晶片製造商美光 (Micron)(MU-US) 和 AMD (AMD-US) 在內的少數企業公司正在釋出訊號，隨著通膨上升和經濟降溫壓縮消費者和企業支出，持續兩年之久的全球半導體晶片短缺問題正在緩解。

記憶晶片製造商美光科技周四 (30 日) 預測本季營收遠低於預期，並表示市場「在很短的時間內大幅走弱」。

晶片股周五 (1 日) 下跌，包括台灣的台積電 (TSM-US) 和聯發科、荷蘭晶片設備製造商 ASML、意法半導體和德國英飛凌。

在疫情期間，晶片製造商不堪重負努力滿足智慧手機和個人電腦 (PC) 製造商的大訂單，因在家工作者的需求激增。由此產生的晶片短缺導致包括汽車製造商在內的業者減產、延後出貨，並為關鍵晶片支付高額溢價。

中國最近的疫情封鎖更讓全球高管對供應瓶頸發出嚴重警告。

另一方面，中國的限制措施打擊了消費者需求並推高了當地的通貨膨脹，導致智慧手機和 PC 銷量急劇下降。

Advanced Micro Devices Inc 上月表示，在經歷 2 年的強勁需求後，今年 PC 銷售放緩。

美光表示，中國最近的封鎖導致其本季中國營收下降了 30%。

根據 Gartner 的數據，今年全行業對全球最大智慧手機市場中國的智慧手機出貨量預測將減少 18%。由於供應鏈混亂和俄烏戰爭，預計全球出貨量將下降 7%。

Gartner 資深分析師艾特沃爾 (Ranjit Atwal) 表示，智慧手機和 PC 銷量下降將導致今年晶片短缺問題得到緩解。

他預計明年晶片供需將持平，預計這個周期將提前到今年。他表示，智慧手機市場的下滑預計不會被汽車製造商的晶片需求激增所抵消。

不過，美光高管表示，它們對其晶片的長期需求充滿信心。產業分析師表示，電動車、5G 和高速運算所使用的晶片仍有大量需求。

台灣媒體《Digitimes》周五引述業內消息人士的話報導，全球最大晶片代工製造商台積電的主要客戶已削減了 2022 年底前的晶片訂單。台積電對此拒絕置評。

《日經新聞》上月報導，第一大記憶晶片製造商三星電子為了消耗過剩庫存，暫時停止新的採購訂單，並要求一些供應商將組件的發貨延後或減少數周。

美光商務官長沙達納 (Sumit Sadana) 周四表示：「我認為這種轉變的程度，肯定超出生態系統中任何人的預期。」

此外，包括美國在內多國的通貨膨脹率達到多年來新高，增加了經濟衰退的風險，並導致裁員和預算緊縮。

特斯拉 (TSLA-US) 在其電動車中使用數百枚晶片，它本周宣布關閉了加州的一家辦事處，並解雇了大約 200 名員工。CEO 馬斯克日前表示，他對經濟有一種「超級糟糕」的感覺，指該公司需將受薪員工裁減約 10%。

本周稍早，福斯汽車表示，晶片短缺正在緩解，並開始抵消供應鏈瓶頸和成本上升的影響。

這家德國汽車製造商 3 月才警告，由於晶片緊縮，該公司去年汽車銷量比計劃少了 200 萬輛，因此供應瓶頸將損害今年的成長。