英特爾挖角動作頻頻 台積電再傳高階主管跳槽

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 再傳高階主管出走消息，繼負責開放創新平台業務的前設計架構管理部門副總經理 Suk Lee 被挖角至英特爾 (INTC-US) 後，原先在台積電 (2330-TW)(TSM-US) 美國子公司擔任先進技術解決方案處長的 Michael Chang，同樣在 6 月跳槽至英特爾。

Michael Chang 在台積電任職長達 31 年，1991 年進入台積電，從專案經理做起，一路到 2013 年升任副處長，並於 2021 年 1 月起擔任先進技術解決方案處長，才升職處長一年半時間，就在今年 6 月轉戰英特爾，擔任客戶晶圓代工服務 (IFS) 業務客戶賦能 (customer enablement) 副總經理。

在 Michael Chang 出走前，也傳出 Suk Lee 跳槽至英特爾，擔任生態系統技術開發副總經理，其於 2009 年起在台積電擔任設計架構行銷部門資深處長，2021 年 2 月起擔任設計架構管理部門副總經理，加入台積電前，曾於電子設計自動化工具 (EDA) 供應商新思科技、益華電腦 (CDNS-US)，及德儀 (TXN-US) 等半導體廠任職。

英特爾積極貫徹 IDM 2.0 發展策略，為拓展並壯大晶圓代工業務，投資、併購、挖角等動作頻頻，力拚重奪半導體產業霸主地位。