〈美股熱門股〉微軟宣布小幅裁員計畫 盤中股價跌近3%

微軟周二（12 日）表示，將在 2023 會計年度開始的幾天後小幅度裁員，並稱此次裁員範圍將涉及多個事業群，但影響不到 1% 的員工。微軟通常在會在新的會計年度宣布結構調整，截至 2021 年 6 月，微軟底下員工共有 18.1 萬人。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 盤中股價下跌 2.62%，每股暫報 257.59 美元。

微軟發言人在電子郵件中表示，今天已通知一小部分員工資遣消息，這是公司策略調整的結果，與其他公司一樣會定期評估業務，另外也將繼續在某些領域投資，並在未來一年內增加員工人數。

微軟上次宣布裁員是 2017 年新會計年度開始後，該公司在調整銷售方式時裁掉數千名員工。

近幾個月來，大大小小的科技公司放慢招聘計畫或宣布裁員，以抵禦可能出現的經濟衰退，而央行官員也一直試圖透過升息來避免經濟衰退。

美國企業招聘策略轉變降低投資人對微軟等成長型股票的興趣。自今年初以來，微軟股價下跌約 22%，同期標普 500 指數下跌 19%。

負責軟體部門的微軟執行副總裁 Rajesh Jha 曾在 5 月通知團隊，在任命新職位之前要先獲得公司許可。此外，該公司在上月以外匯不利為由下調財測。

科技行業研究機構 Gartner 預估，個人電腦（PC）出貨量恐在第三季下降近 13%，將創下 9 年來最低迷的表現，部分原因是地緣政治問題，而 PC 出貨量是影響微軟作業系統業務的一個重要因素。