〈金融風險指數〉經濟衰退疑慮瀰漫 6月金融風險指數站上13個月新高

高通膨與升息循環，讓經濟衰退疑慮氛圍持續瀰漫，根據金融研訓院今 (11) 日發布的台灣金融風險指數 (TAIFRI) 指數報告，6 月指數 (TAIFRI) 攀升至 100.8，較前月上升 1.9，為近 13 個月以來新高。

台灣金融研訓院研究所所長林士傑表示，6 月我國恐慌指數（Taiwan VIX, 台指選擇權波動率指數）一舉突破近 16 個月新高，是 6 月 TAIFRI 中風險上揚幅度最大的因子，這也使得 TAIFRI 指數創下 2021 年 6 月以來新高。

分析四大構面指數，第一構面「資產評價壓力」與第四構面「傳染與蔓延」，兩者風險分別較上 (5) 月上升 8.1、0.1；第二構面「非金融部門的穩定度」與第三構面「金融部門的穩定度」，風險指數分別下滑 0.2。

而四大主構面項下的 11 個次構面中，有 3 個分項風險上揚，7 個分項指數風險下滑，1 個不變。

其中第一構面下的「價格波動度」風險指數大幅上升 50.8，推升指數攀升至 204.8，主要是 6 月台股劇烈震盪，恐慌指數 (Taiwan VIX) 創 2021 年 3 月以來新高，價格波動風險大幅上揚。

而第四構面下的「海外市場風險」略降但仍處於 2 年以來次高點，另一次構面「國內金融市場傳染風險」連續 4 個月上揚。

林士傑指出，海外市場部分，隨各國央行陸續升息，包括美、中、日、歐等主要鋪險市場，6 月加權恐慌指數 (VIX) 較 5 月趨緩，其中又以日本下降幅度最多，但美、中、日、歐的加權信用風險指數 (CDS) 持續攀升，其中又以歐洲上升幅度最為顯著，信用風險年增幅度逾 100%，因此 6 月整體海外風險仍處在 2020 年 5 月以來的次高點。

在國內金融市場傳染效應方面，傳染風險指數自 2021 年第 4 季起逐漸攀升，並已連續 4 個月上揚，顯示系統風險在金融機構之間引發連鎖效應的可能性有升溫的趨勢。

金融研訓院認為，分析 6 月的台灣金融風險指數 (TAIFRI) 分析，其中第三構面「金融部門的穩定度」是四大構面中表現最穩定者，顯示國內銀行業在疫情與地緣政治衝擊之下，包括資產品質與獲利能力仍可維持優質且穩定的表現，有助於繼續衝刺核心業務表現。

但要注意的是，在變種病毒干擾下，傳染力恐大幅提高對國內外經濟的衝擊效應，因此儘管目前我整體金融風險情勢仍處於穩定階段，但第四構面「傳染與蔓延」風險逐月上升仍須密切關注。