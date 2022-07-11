富邦金遞交科學基礎減碳目標 承諾加速邁向2050淨零碳排

富邦金控 (2881-TW) 致力以「低碳、數位、激勵與影響」四大策略發揮金融影響力、推動企業永續轉型，今 (2022) 年更進一步加速邁向淨零，已在今年第二季向科學基礎目標倡議組織 (Science Based Targets initiative,SBTi) 提交富邦的科學基礎減碳目標 (SBT)，更於 7 月初遞交 2050 年淨零排放承諾書，宣示將於 2050 年達成淨零碳排，並正式成為 1.5°C 企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C) 及奔向淨零行動 (Race to Zero Campaign) 的一員。

富邦金控董事長蔡明興表示，現今全球失控的碳排放量與氣候災難，使人類的生存面臨前所未有的挑戰，淨零碳排儼然成為全球的共識及挑戰。富邦金控向 SBTi 提交富邦的科學基礎減碳目標 (SBT)，以及遞交 2050 年淨零排放承諾書，展現富邦金控深化氣候金融、面對氣候風險與挑戰的決心。

蔡明興並指出，富邦金控自 2015 年啟動「永續經營 ESG 願景工程」以來，致力與國際接軌，更在今年成為碳核算金融聯盟會員 (PCAF)、加入亞洲投資人氣候變遷聯盟 (AIGCC)、參與氣候行動 100+(Climate Action 100+) 倡議，並申請加入百分之百再生能源倡議 (RE100)。在承諾 2050 淨零碳排後，富邦金控也成為 1.5°C 企業升溫目標 (Business Ambition for 1.5°C) 及奔向淨零行動 (Race to Zero Campaign) 的一員，透過積極加入國際永續組織、響應各項國際倡議，我們期盼加速推動氣候調適行動。

富邦金控自 2021 年提出「Run For Green 奔向綠色」ESG 倡議計劃，在金融本業上，致力於發展氣候金融，在非金融本業上，運用品牌資產影響力，提高各方利害關係人對永續的意識，並親身投入 ESG 行動。

面對嚴峻的淨零碳排挑戰，在自身營運部分，富邦金控將透過計畫性實施「節能」、「創能」及「購能」三種方式，實現低碳營運的環境永續願景。在節能面，將於大樓及國內逾 400 處營業據點，藉由採用節能措施提升整體用電效率；在創能面，除了全台六處自有大樓裝設太陽能光電板之外，將持續規劃於適合房舍增設太陽能光電板；在購能面，台北富邦銀行已於 2021 年與綠電售電業者簽約，每年採購 67 萬度光電，同時也評估規劃提升綠電採購規模。

富邦金控深切地了解，金融業於資本市場中扮演淨零碳排的關鍵角色，因此特別注重「低碳」策略，訂定 2025 年綠色金融達 2.45 兆元的量化目標，並制定高碳排敏感產業准入及撤資標準，全力發展綠色金融，將資金導引至綠色產業，並增加與客戶議合的機會，攜手客戶一同在思維與行為上調整改變，共同挑戰 2050 淨零碳排目標。

富邦金控持續以世界級的標準砥礪前行，在國際重大評比屢獲佳績，已連續五年入選道瓊永續指數 (DJSI) 世界指數成分股、連續六年入選道瓊永續新興市場指數成分股；連續六年入選 MSCI 永續指數成分股，MSCI ESG 評比獲得 AA 級評等 (最高為 AAA 級)；連續兩年獲 CDP 氣候變遷、供應鏈議合評比雙項 A 級榮譽；Sustainalytics 評比位居全球保險業第一名；機構投資者 (Institutional Investor)2022 年度全亞洲區類別最佳管理團隊「最受尊榮企業」(Most Honored Company)、董事長蔡明興獲「最佳執行長」等六項大獎，為唯一入榜全亞洲區類別的台灣金融業者。

展望未來，富邦金控將持續以正向力量推動產業綠色轉型，矢志成為綠色金融的領航者，全力奔向 2050 年淨零碳排的願景，為下一代打造美好永續的未來。