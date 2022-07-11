7/11盤前提醒：台積電、大立光法說、美CPI本週登場，反彈行情能否延續的關鍵，選股方向是…

行情看法：

反彈行情持續，指數空間不大，個股走勢漸趨分歧，把握換股時機，選股方向是趨勢成長中小型股

觀盤重點：

1.7/8(五) 盤勢：台積電、聯發科帶動半導體族群回穩，指數開高震盪，終場上漲 128.3 點，收在 14,464.5 點，成交量 2,609.3 億元，外資轉賣超 39.4 億元，投信買超 7.8 億元，融資增加 1.8 億元，櫃買指數 + 1.66%，盤後解盤 https://youtu.be/5-eLPzqgpQU

2. 美股盤後：美非農就業新增 37.2 萬人，遠優於市場預期的 26.8 萬人，強化 Fed 7 月升息 3 碼預期，美債殖利率持續倒掛，多空分歧，美股主要指數震盪，Nasdaq +0.12%、S&P500 -0.08%、費半 +0.47%，台積電 ADR +1.07%，台指期貨盤後盤 + 119 點（大仁哥評：FedWatch 顯示 7 月升息 3 碼已是市場共識，利空鈍化，美股回穩打底）

3. 重點法說：台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 法說會 14 日同步登場，市場關注台積電對於終端需求、產能利用率看法，以及大立光的 iPhone 傳統旺季拉貨狀況（大仁哥提醒：全球半導體大廠近期展望都有下修預期，台積電股價已經大幅修正，法說重點觀察能否利空不跌，或釋出優於預期的看法，穩住盤勢，也重申買進台積電不如買進受惠股）

4. 投信高持股個股觀察：健策 (3653-TW)，7/7(四) 出現爆量長下影線止跌 K 棒後，隔日強攻漲停，投信砍在阿呆谷，而智原 (3035-TW)，即使公告 6 月營收優於預期，市場資金仍不關愛，配合投信續賣，股價續弱（大仁哥提醒：投信影響力在於中小型股，高持股個股會有助漲助跌效果，如果有更大咖資金的進場，要以更大咖的為準，更多操作觀念和精選個股分享，在我的 Line 和 Telegram 頻道）

5. 短線賣壓趨緩，本週台股可望延續反彈行情，全球資金調整，市場關注美 CPI 數據和財報周利空能否持續鈍化，外資買超持續力道有限，指數空間不大，選股方向為下半年展望樂觀的趨勢成長中小型股，有績效壓力的投信，會有認養 / 作帳行情，盤勢震盪，拉回守穩、分批承接為宜，也提醒個股走勢會趨於分歧，反彈落後的弱勢股也要把握換股時機。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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