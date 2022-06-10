經濟衰退陰霾干擾 5月金融風險指數連5升創近一年新高

通膨與升息潮讓市場對經濟衰退隱憂揮之不去，根據台灣金融研訓院發布的台灣金融風險指數 (TAIFRI)，5 月指數攀升至 99.6，連續 5 個月持續攀升，指數攀抵至近一年來新高。

美國聯準會鷹派態度，帶動其他央行跟進升息，緊縮政策成為讓市場憂心經濟恐將步入衰退，包括主要國家恐慌指數 (VIX) 與信用違約指數 (CDS) 皆明顯升溫，反映了市場不安情緒。

根據金融研訓院今 (10) 日公布的 5 月金融風險指數，四大主要構面中以「傳染與蔓延」風險攀抵至 140.3，較前月上升 11.3 最為顯著，「資產評價壓力」與「非金融部門的穩定度」則較 4 月下降。

進一步看次構面部分，包括「企業債務」、「海外市場風險」風險指數則是明顯增加，其中「海外市場風險」4 月更是大幅增加 21.3，創下 2020 年 5 月以來新高，反映 5 月國際經濟金融市場不確定性升溫的局勢。

金融研訓院表示，聯準會 5 月升息 2 碼後，市場預估為壓抑通膨，6 月再升息 2 碼機率高，但也引發市場對於經濟衰退的預期心理，美國 S&P 500 指數期貨波動率指數 VIX 攀升至 2020 年 11 月以來新高，而美中日歐 CDS 亦在 5 月大幅攀升至 2020 年第 2 季疫情爆發後的水準，使得海外市場成為 5 月風險上揚最為顯著的構面。

另外，企業債務部分，企業融資成本回升風險升高，而在企業部門部分，BBB 等級公司債券利率從 4 月的 1.7% 升至 1.9%，而 10 年期公債殖利率則從 1.3% 降至 1.2%，導致利差擴大至 0.7 個百分點，為近 9 個月新高，顯示企業舉債成本上揚，負債風險升溫，企業債務分項風險指數上揚至去年 6 月以來新高。

金融研訓院表示，美國 CPI 及核心 CPI 年 4 月數據雖略有下滑，但仍高於市場預期，並處於 40 年來的高檔，這也讓聯準會將採更積極的升息及縮表政策應對來勢洶洶的通膨猛獸，也帶動國際主要央行持續跟進緊縮。

金融研訓院表示，從國家恐慌指數 (VIX) 與信用違約指數 (CDS) 皆明顯升溫，反映了市場上紛雜的資訊與不安的情緒，近期市場觀察重點在於聯準會 6 月利率決策會議及最新下半年經濟預測結果。