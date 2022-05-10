〈金融風險指數〉聯準會升息循環 國人高收益基金投資水位連三降

根據金融研訓院最新公布的台灣金融風險指數 (TAIFRI) 報告，其中在「非金融部門的穩定度」構面風險指數增加 0.4 來到 91.8，隨著國際市場風險指數大增，國人在高收益債投資也隨之收斂，基金投資已經連續 3 個月下降。

美國啟動升息循環帶動債券殖利率彈升，預期歐美央行接力升息的氛圍，也讓國人對於高風險資產戒慎恐懼，報告指出，在非金融部門穩定度部分，次構面的家計部門，國人的海外高收益債券基金投資已經連續 3 個月下滑。

金融研訓院指出，高收益債投資水位下降反映國人預期美歐央行將持續升息的趨勢對投資偏好的影響，而高風險資產的減碼也降低家計部門風險，風險指數下降 0.1 來到 92.1。

至於企業部門方面，4 月受連假影響，因此銀行對企業放款年增率較 3 月下滑，此外，銀行對企業放款雖較年初的 10% 年增率略為趨緩，但仍維持在 9% 左右的高成長，企業貸款動能仍強勁。

另外，在「金融部門的穩定度」，我銀行業體質穩健風險持續和緩，其中資產品質與資本結構方面，銀行業逾放比、呆帳覆蓋率與資本適足率仍處於史上最佳水準，金融部門持續維持良好的穩定度。

報告指出，4 月因市場預期美國聯準會 5 月升息幅度共識較高，海外市場恐慌指數 (VIX) 較 3 月趨緩，但美國企業近期獲利疲弱，且市場預測美國升息、美元升值對於企業籌資成本增加及匯損等對營運措施的影響，使得美歐兩地信用違約風險指數 (CDS) 自 2021 年 12 月起連續五個月上升，分別來到 2020 年 7 月與 6 月的新高，信用風險明顯升溫，也帶動 5 月恐慌指數上揚。

