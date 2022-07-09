紐約Fed總裁稱央行打通膨決心不變 估今年經濟增速恐低於1%

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）周五（8 日）在波多黎各大學（University of Puerto Rico）的談話中表示，決策者「堅定地致力於」將通膨率恢復至 2% 的目標水準，而升息的速度將取決於經濟發展，並預估美國今年經濟成長可能會低於 1%，且在 2023 年之前保持低迷。

威廉斯在談話中還提到，央行 6 月升息 3 碼（75 個基點）是「迅速改變在疫情初期採取超寬鬆貨幣政立場的關鍵一步」。不過他並未表態是否支持 Fed 在 7 月的貨幣政策會議中升息 3 碼，但其他官員已陸續表示支持。

除重申 Fed 官員努力將通膨降回 2% 目標的決心外，他還表示，會根據金融環境對收緊政策的反應、通膨、通膨預期以及經濟前景評估升息的速度與幅度。

同日公布的美國 6 月非農新增就業人數為 37.2 萬人，遠超市場預期的 26.8 萬人，失業率則持平在 3.6%。這份報告強化市場預測，認為 Fed 會在 7 月 26-27 日的會議上再度升息 3 碼。

威廉斯表示就業市場異常緊張，Fed 設下的充分就業目標已經實現，他稱在對抗通膨而收緊貨幣政策，可能在一定程度上推高失業率。

威廉斯預估，美國今年實際 GDP 成長將低於 1%，明年將小幅反彈至 1.5% 左右，且隨整體成長放緩至低於趨勢水準，失業率將從目前的低水準往上攀升，明年可能達到 4% 以上。