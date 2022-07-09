外媒週五 (8 日) 報導，全球首富馬斯克透過律師發函推特，希望終止推特收購交易。

信函中指出，推特嚴重違反收購協議的多項條款，似乎在馬斯克簽署收購協議時提供虛假和誤導性的內容，並且很可能讓公司蒙受重大不利影響。

受此消息拖累，推特 (TWTR-US) 週五盤後股價暴跌逾 7%，同時特斯拉 (TSLA-US) 股價應聲走揚逾 1%。

馬斯克在 4 月 25 日宣布透過其三家控股公司「X Holdings I」、「X Holdings II」和「X Holdings III」以每股 54.2 美元，總價值約為 440 億美元收購推特，預計交易將在今年內完成。但不久後他便要求推特提供有關假帳號的內部數據，導致收購案陷入僵局。

馬斯克通知推特終止收購交易 (圖片：AFP)

儘管推特週四 (7 日) 宣稱公司目前每天刪除超過 100 萬個垃圾帳號，重申垃圾帳號數量不多，有意向馬斯克喊話以推進收購，但最終，馬斯克致函推特法務部門要求終止收購。

根據先前簽署的收購協議，馬斯克必須支付 10 億美元才能終止交易，但馬斯克此舉正引爆一場法律大戰。

推特董事發起法律戰，要求馬斯克履行協議 (圖片：董事長 Bret Taylor 推特)

推特董事長 Bret Taylor 週五推文回應：「推特董事會承諾按照與馬斯克商定的價格和條款完成交易，採取法律行動來執行併購協議。我們有信心在特拉華州衡平法院中贏得勝訴。」

投行 Wedbush 分析師 Dan Ives 週五稍早發布一份報告指出，馬斯克按原計畫收購推特的可能性不到 5%，目前維持 54.20 美元的收購價基本上是不可能的，市場密切關注推特假帳號和馬斯克融資問題，馬斯克以更低的價格重新談判交易的可能性達 60%，完全放棄的機率是 35%。