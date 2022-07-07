Fed會議紀要曝鷹派立場 憂通膨前景惡化支持大幅升息

美國聯準會（Fed）周三（7 日）公布的 6 月 14 到 15 日的會議紀錄顯示，官員支持在 7 月的會議上升息兩碼（50 個基點）或三碼（75 個基點），強調對抗通膨的必要性，並同意可能需要延長升息周期，防止高通膨變得根深蒂固，即便會放緩美國經濟成長。

不過，會議紀要中並未直接提到經濟衰退風險，事實上官員們表示，他們認為數據顯示的美國本季國內生產毛額（GDP）正在擴張，而且就業市場仍然吃緊，但他們承認經濟下行的風險存在，尤其是 Fed 的政策可能產生比預期更大的影響。

會議紀要顯示：「與會官員一致認為經濟前景有必要轉向一種限制性的政策立場，而且也意識到，如果通膨壓力持續上升，採取更為限制性的政策立場是合適的。」

此外，許多與會官員認為，聯邦市場公開會員會（FOMC）目前面臨的一個重大風險是，如果公眾開始質疑委員會在必要時調整政策立場的決心，那麼高漲的通膨可能會根深蒂固。

紀錄中也提到，官員們意識到收緊政策可能會在一段時間內放緩經濟成長步伐，但他們認為，通膨率恢復到 2% 水準對實現可持續的充分就業至關重要。」

在評估經濟時，與會 Fed 官員強調，他們非常關注通膨風險，密切監控通膨以及通膨預期相關的發展變化。

大多數與會者認為通膨的風險偏上行，並提到包括持續的供應瓶頸、能源和大宗商品價格上漲等多種相關風險。與會者認定，未來幾年經濟增長的不確定性很高。

大部分與會者評估認為，經濟增長的前景有偏下行的風險，包括金融環境進一步收緊會對經濟活動造成比預期更大的負面影響，以及俄烏衝突和中國封控防疫措施對經濟成長的影響超出預期。

市場反應

Fed 會議紀要公布後，美股四大指數盤中止跌轉漲，美元指數一度升破 107 大關，美國 10 年期公債殖利率保持漲勢，逼近 3% 關卡。

截稿前，道瓊工業指數漲近 100 點或近 0.31%，那斯達克綜合指數漲逾 60 點或近 0.54%，標普 500 指數漲 0.47%，費城半導體指數漲 1%。美國 10 年期公債殖利率升至 2.906%，美元指數也升至 106.84。