鮑爾稱美國經濟強勁 Fed可以避免經濟衰退

聯準會（Fed）主席鮑爾周三（29 日）出席歐洲央行年度貨幣政策會議時表示，美國經濟處在「強勁狀態」，央行可以將通膨降至 2%，同時保持穩定的勞動市場，在避免經濟衰退的情況下實現「軟著陸」目標，儘管近幾個月以來這項任務越來越具挑戰。

鮑爾認為美國經濟能承受貨幣政策收緊，並稱在不引發經濟衰退的情況下升息是 Fed 的目標，也相信有方法能夠實現。此外，鮑爾也重申上月升息 3 碼（75 個基點）後的言論，暗示 7 月下旬開會時，將考慮再次進行同樣規模的升息，或者升息兩碼（50 個基點）。

他重申，Fed 正在「迅速」升息，目的是讓利率快速進入限制性區間，意思是將借貸成本控制在會抑制而非刺激經濟成長的水準。

當被問及是否擔心公債殖利率曲線倒掛（部分人視為經濟衰退訊號）時，鮑爾表示這不是目前最該擔心的問題，Fed 正專注降低通膨。鮑爾在會上也誓言要確保物價快速上漲不會根深蒂固，他說：「我們部會允許從低通膨環境過渡到高通膨環境。」

歐洲央行（ECB）總裁拉加德、英國央行（BOE）總裁貝利也對通膨發表看法，貝利暗示 BOE 會採取更強而有力的行動抑制通膨，拉加德則稱在通膨問題上犯錯的不只有 ECB。

市場反應

截稿前，道瓊工業指數上漲 131.16 點或 0.42%，那斯達克綜合指數漲 0.1%，標普 500 指數漲 0.12%，費城半導體指數跌 2.15%。

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