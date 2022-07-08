〈美股早盤〉美6月非農報告超預期引升息擔憂 四大指數開低

美國公布 6 月就業數據遠超預期，強化聯準會（Fed）於 7 月貨幣政策會議上升息 3 碼（75 個基點）的可能，引發市場擔憂，美股周五（8 日）開低，公債殖利率倒掛。

截稿前，道瓊工業指數下跌逾 60 點或近 0.20%，那斯達克綜合指數跌近 90 點或近 0.8%，標普 500 指數跌近 0.5%，費城半導體指數跌逾 1%。

美國 6 月新增非農就業人數為 37.20 萬，遠超市場預期 26.80 萬，前值從 39 萬微幅下調至 38.4 萬；美國 6 月失業率為 3.60%，符合預期也與前值持平；美國 6 月勞動參與率 62.20%，較前值和預期值分別低 0.1 和 0.2 個百分點。

穩健的就業報告可能強化 Fed 在本月稍晚再次升息 3 碼的觀點。此前，Fed 理事華勒（Christopher Waller）與聖路易 Fed 總裁布拉德（James Bullard）昨日均表示，支持升息 3 碼。

亞特蘭大 Fed 總裁波斯提克（Raphael Bostic）周五表示，他「完全」支持 Fed 在 7 月的貨幣政策會議上升息 3 碼的決議，並強調此舉不會對經濟造成長期損害。

數據公布後，美債殖利率攀升抑制股市，尤其是成長股。美國 10 年期公債殖利率再度升破 3% 關卡，截稿前報 3.052%。對短期利率預期更為敏感的美國 2 年期公債殖利率大幅上升，達 3.0923%，與十年期美債倒掛。

其他消息方面，日本前首相安倍晉三遇刺身亡的衝擊波席捲了整個市場。亞洲股市回跌，避險資產日元走強。在槍擊案發生之前，中國擬祭出人民幣 1.5 兆元（2,200 億美元）的經濟刺激計畫，主要用於基礎設施建設，提振市場情緒。

個股消息方面，根據中國乘用車協會 (CPCA) 今日公布的 6 月數據，特斯拉 (TSLA-US) 中國 6 月交車量達到 78,906 輛，再創歷史新高，較去年同期的 33,155 輛成長 138%。其中，出口 968 輛，國內銷售 77,938 輛。

能源消息方面，美國繼續展開外交工作，試圖打擊俄羅斯的原油出口價格。據報道，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）將出訪亞洲，擬說服中印兩國不要破壞西方限制俄羅斯原油價格的計畫。西方國家實施制裁後，中印兩國均加大俄羅斯石油進口量。此外，美國總統拜登（Joe Biden）也將在本月中旬出訪沙烏地阿拉伯。

截至台北時間周五（8 日）21 時許：

標普 500 日線圖。（圖片來源：鉅亨網）

焦點個股：

GameStop(GME-US) 早盤下跌 6.41%，至每股 126.46 美元

迷因股 GameStop 解僱其財務長 Mike Recupero，該職位將由現任首席會計官 Diana Saadeh-Jajeh 接任。於此同時，該公司執行長 Matt Furlong 表示，公司將進行另一輪大規模裁員，為的是幫助公司更「靈活」地運營。

推特 (TWTR-US) 早盤下跌 4.23%，至每股 37.15 美元

根據《華盛頓郵報》（Washington Post）報導，馬斯克以 440 億美元收購推特的交易可能泡湯，據多名消息人士透露，馬斯克陣營人士停止參與協定中部分資金討論，包括甲骨文公司創辦人 Larry Ellison、風險投資公司 Andreessen Horowitz、富達、加密貨幣交易所幣安等，他們投資了數十億美元。

知情人士表示，馬斯克團隊認為推特關於垃圾帳號的數據並不可靠，儘管推特在日前的會議上強調每日刪除近百萬個機器人帳號，並與馬斯克共享數據。

Wedbush 證券公司對此表示，最初的報價可能已經「被排除在外」。分析師 Dan Ives 將推特的目標股價下調至 43 美元，並指出重新談判的可能性約爲 60%。

Levi Strauss(LEVI-US) 早盤上漲 3.6%，至每股 17 美元

Levi Strauss 美股開盤前公布上季財報，營收和獲利高於華爾街預期，同時提高當季現金股利配發，並維持先前的全年財測。根據財報，Levi Strauss 上季營收報 14.7 億美元，經調整後每股獲利報 0.29 美元，均優於市場預估的 14.3 億與 0.23 美元。

今日關鍵經濟數據：

美國 6 月非農新增就業報 37.2 萬人，預期 26.8 萬人，前值自 39 萬人下調至 38.4 萬人

美國 6 月失業率報 3.6%，預期 3.6％，前值 3.6％

美國 6 月平均每周工時報 5.1 小時，前值 34.6 小時

美國 6 月平均每小時薪資年增率報 5.1％，預期 5％，前值 5.2％

美國 6 月平均每小時薪資月增率報 0.3％，預期 0.3％，前值 0.3％

美國 6 月勞動參與率報 62.2％，預期 62.4%，前值 62.3％

華爾街分析：

瑞士銀行資深分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，隨著衰退話題成為焦點，投資者越來越關注就業資料，強勁的就業報告將使美聯儲更積極地抗擊通膨。

瑞士信貸駐紐約首席美國股票策略師 Jonathan Golub 表示：「在有大量職位空缺的情況下，經濟要陷入衰退非常非常困難的。實際上，經濟衰退最重要的是勞動力市場崩潰，失業率飆升。而現在，我們根本沒有看到任何看起來像樣的跡象。」