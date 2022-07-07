〈房產〉台中房市投資客現逃命潮 7000件預售房產待轉售

房仲業者提出最新統計指出，今年 6 月台中預售屋轉售量高達 7000 件，占全台 35%；而北屯和西屯兩區的預售屋轉售量全台最高，成交件數都在 1000 件以上。但是 2022 年以來，台中預售屋交易件數和總銷金額都較去年 9-12 月幾近腰斬，未來台中預售屋市場可能出現沉重賣壓。

永慶房產集團統計今年 6 月全台與七都預售屋轉售刊登數量為 1 萬 9945 件，其中台中地區就佔了 7036 件，比例 35%。意味著全台灣每三間刊登轉售的預售屋，就有一間是來自台中。

進一步觀察預售屋轉售量多的行政區，全台共有 44 個行政區域預售屋轉售量超過百件，台中就佔了 15 個，比例高達 34%。如考慮到台中共有 29 個行政區，意味台中有半數以上的行政區都有百件以上的預售屋轉售量，其中以北屯區和西屯區的預售屋轉售量最高，分別為 1446 件和 1005 件。

此外，根據資料顯示，2022 年台中預售屋平均總價以 1714 萬元，超越新北的 1704 萬元，成為全台預售屋平均總價第二高的縣市，僅次於台北。從 2019 年開始觀察預售屋價格的漲幅，近四年台中預售屋平均總價已高漲 85.8%，但是台中地區的勞退平均提繳工資，在相同的四年內僅增長 7.6%，兩者相差 11.4 倍。

永慶指出，從近期的台中預售屋交易狀況進行分析，可以發現 2022 年 1-4 月較 2021 年 9-12 月，台中預售屋交易件數和總銷金額分別下滑了 53.6% 和 42.7%。在預售屋轉售量大、成交量縮減，以及台中市勞工薪資漲幅難以追上房價漲幅的情況下，未來台中預售屋的賣壓可能相當沉重。

為了抑制預售屋市場中的投機炒作現象，2021 年 12 月內政部拋出預售屋禁止轉售修法後，雖然還沒正式立法通過，但已精準打擊預售屋炒作現象。在永慶房產集團 2022 年第三季房市前瞻報告中，以 2021 年 12 月內政部推出打炒房政策的前後四個月進行比較，預售屋交易件數和總銷金額皆有 3 成以上的明顯下降，也說明打炒房政策確實使投資客淡出預售屋市場。