〈房產〉商辦投資熱到中南部 雲林斗六市整棟商辦大樓3.2億元易主

依最新實價資訊揭露，雲林縣斗六市中山路一棟 6 層樓高的商辦，今年 5 月全棟以總價 3.2 億元易主，經查是由嘉義縣的自然人貸款買下。該筆交易不僅是雲林首度突破 3 億元大關的商辦交易，同時也是大肚溪以南今年至目前為止，總價最高的商辦買賣，稱霸中南部八縣市。

台灣房屋斗六日榮特許加盟店店東黃浩峰指出，此一斗六商辦能締造雲林紀錄，歸功於四大優勢加持。第一，「地段精華」，該商辦坐落斗六市中心，商圈熱鬧繁榮，地段價值高；第二，「停車方便」，此一商辦的後方就是汽車停車場，前後也都設有機車停車格，民眾洽公便利，有助匯聚人潮挹注商機。

此外，雲林縣少有商辦供給，長期以來罕見釋出，加上本次交易物件屋齡不算高，屋況也不錯，且公設比低使用空間大，有利招攬租客，使買家把握機會重金卡位；同時「收租穩定」也是促成成交的重大誘因，這棟商辦歷來少有閒置，目前全棟滿租中，進駐單位包括銀行、人壽、產險及證券等租金負擔能力佳的金融單位，長期收租效益鮮明，為該棟商辦增添含金量。

綜觀雲林縣歷來的億級商辦交易共有三筆，除了本次揭露的斗六市中山路商辦外，還有 2016 年以 2.3 億元轉手的虎尾鎮和平路 7 層樓商辦，以及 2013 年斗六市永安路身價 1.27 億元的 9 層樓商辦，3 筆交易都是直接全棟打包，且承租進駐的單位都以銀行、保險及證券等金融業為大宗。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，雲林億級商辦交易，集中在人口最多的斗六及虎尾，這些地方型核心市鎮，與周邊鄉鎮組成約 20-30 萬人的「輕都會」，具備相當程度的商貿需求，不少金融單位也前往設立據點；由於當地商辦選擇不多，因此碩果僅存的物件，容易吸引金融單位長期承租，租金行情也常有超乎想像的好表現，堪稱是區域房市的財富金庫。

以本次交易的斗六中山路商辦為例，這棟商辦 3 樓戶，2016 年時的實價登錄月租便達 12 萬元，假設近年租金行情不變，2-6 樓的辦公室可望坐收約 60 萬元租金，1 樓店面戶月租更有機會上看 18-20 萬元，因此在全棟滿租的情況下，單月不排除進帳約 80 萬元，以 3.2 億元的取得成本估算，粗估年毛投報率約 3%。

第一建經研究中心副理張菱育指出，央行的信用管制僅限住宅，商辦不受限貸約束，因此商辦的貸款成數，普遍仍維持在 6.5-7 成左右，對買方而言，資金取得相對容易，使商辦在打炒房的大環境之下，成為民眾投資避險的一大去處。