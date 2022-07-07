〈房產〉6月住展風向球維持綠燈 指標分數跌至10個月來新低

代表北台灣新建案市場趨勢的「住展風向球」 6 月分數為 43.6 分，較 5 月 45.7 分減少 2.1 分，為 10 個月來新低，對應燈號維持綠燈，已「連 11 綠」，不過，指標風向球六大構成項目呈現「二升二降二平」，新成屋戶數、成交組數等兩項分數下滑，預售屋推案量、議價率等兩項分數上升，顯見市場壓力大增。

住展研發長何世昌表示，6 月風向球分數降至今年最低，主因建商推案、民眾買房意願偏低有關，雖然風向球目前仍在綠燈之上，但分數已經很接近綠燈與黃藍燈交界，後勢不容過度樂觀。

雖然本土疫情緩降，但除了疫情、升息外，又有台股暴跌衝擊，北台灣 6 月預售屋推案量稍有成長，但仍不足 500 億元，單一案量逾 15 億元以上的指標案為台北市 - 中正「向陽上冠」、大安「親家 JIA」、南港「達欣東匯」；新北市 - 中和「華固得月」、三重「元利樂樺」、淡水「合嘉素晴」；桃園市 - 中壢「欣宇」、龍潭「幸福山丘 NO.1」、桃園「長堤凰澄」和「合輝大璽 - 水月」、大園「華登新城峰」、蘆竹「合雄心之丘」；新竹縣 - 新埔「竹科臻邦」等案。

今年 6 月完工釋出的新成屋戶數急降至 100 餘戶，單一案量逾 15 億元以上的指標案只有台北市 - 大安「閱大安」。

住展調查指出，目前新案供給水位少，線上建案賣壓也就不大，6 月線上待售的住宅建案數已連續 3 個月低於 1000 個以下。即使近期房市整體買氣並不算好，但建案售價還是維持穩定，6 月北台灣新建案平均議價率降至 11.19％，較 5 月減少 0.5 個百分點，是今年以來變動幅度最大的一次，充份說明目前賣方心態「不是不肯賣，是不肯便宜賣」。

何世昌指出，6 月新建案市況與 5 月差異不大，新公開銷售的建案依然一支獨秀，但需注意新案蜜月期大幅縮短；除了少數特例，新案高人氣蜜月期通常僅能維持 2.5 周，之後來客與成交組數就快速走低。但在疫情爆發與升息之前，新案蜜月期往往能維持一個月左右時間，如今蜜月期已減少 1.5 周。

市場有壞消息，同時有好消息。近期指標建案回籠客比例有增加趨勢，也許是因為回籠客已考慮多時、也可能遲遲等不到降價，回籠客成交比率有略升的跡象，而這個狀況能否延續下去，將是 7 月市況回穩的關鍵因素之一。

何世昌認為，雖然目前新建案市況還不到悲觀的程度，房價也屹立不搖，但大環境不友善的因素除了升息與疫情，全球大升息引發的經濟衰退疑慮正在形成新的風暴，外部環境對房市的干擾將一波接著一波；假如干擾的時間拖到 8、9 月，市況還未好轉且分數持續下探，就要留意風向球近一年趨勢線是否會轉為下彎。