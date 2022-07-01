〈房產〉市場變數多 6月房市交易量雙降 上半年轉負成長

全台六大都會區今 (1) 日公布 2022 年 6 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 21,304 棟，月對月則是下滑 6.7%，其中台南逆勢增加 0.5%，年對年則下滑 14.9%，其中台南、高雄衰退最為嚴重。

此移轉棟數數據開始反映疫情效應，近幾月市場交易持續受疫情等因素干擾，預料下個月的移轉數據也難有起色。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德指出，以去年經驗來看，去年 5 月 19 日全國因應疫情升級為三級管制，但移轉棟數真正大幅衰退時間是落在 7 月份，月減幅度達 3 成，而今年 4 月 28 日新增確診人數開始破萬，以之前的經驗推估，6 月已經開始反映疫情擴散的影響，若加上 6 月升息與股災多重打擊，接下來幾個月的移轉可能會備受考驗。

全台六都 6 月房屋買賣移轉棟數，台北市月減 20.1%，新北市月減 5.7%，桃園市月減 4.4%，台中市月減 3.4%，台南市月增 0.5%，高雄市月減 7.9%。永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，由於房市交易與登記往往有 1 個月左右的時間差，所以 6 月建物買賣移轉棟數反映的是 5 月至 6 月初的市況。

他強調，國內疫情在 5 月急遽升溫，大幅降低民眾外出賞屋意願、延後購屋計畫，加上對 6 月可能出現的升息預期，市場觀望度更濃厚，六都房市買氣明顯降溫，除台南市持平，其餘縣市建物買賣移轉棟數都減少。

與去年同期相比，全台六都交易量年減 14.9%，陳金萍指出，雖然去年 5 月份中旬開始本土疫情大爆發，房市交易瞬間冷卻，但在房地合一 2.0 實施前的節稅潮及新建案交屋潮的挹注下，買賣移轉棟數仍逆勢開出紅盤，締造 9 年來同期新高紀錄；但今年受到經濟成長下修、升息、高通膨、打炒房政策及疫情干擾下，衝擊民眾消費與購屋信心，與去年同期相比移轉棟數已出現縮減跡象；其中，台北市年減 17.4%，新北市年減 3.8%，桃園市年減 13.5%，台中市年減 11.8%，台南市年減 31.2%，高雄市年減 20.0%，南二都衰退情況明顯。

進一步觀察今年上半年六大都會區建物買賣移轉棟數，六都整體交易量合計為 13 萬 1505 棟，較去年同期衰退 2.2%，年增率已轉負值，交易量表現略遜於去年；其中台北市年減 2.4%，新北市年增 0.3%，桃園市年減 3.0%，台中市年增 1.1%，台南市年減 7.0%，高雄市年減 6.0%，僅剩新北市與台中市仍較去年上半年有小幅增長；另觀察歷年交易量可以發現，新北市今年上半年建物買賣移轉棟數仍創 9 年新高，台中市創近 11 年來同期新高紀錄，表現最為亮眼。

陳金萍說，去年上半年國內經濟表現優異、股市續創高、資金行情發酵、低利率環境，科技廠商回流擴廠，房市風生水起，呈現價量齊揚，反觀今年，因俄烏戰爭引發的國際地緣政治緊張、中國為動態輕靈實施封控措施，刺激全球通膨壓力加劇，導致各國央行相繼加速升息，經濟前景面對多重下行風險。

雖近期國內疫情已逐漸趨緩，但大環境的改變下，下半年房市要恢復如去年後疫情時代的激情表現，恐怕並不樂觀，房仲業者預估全年房市應會呈現「價平量縮」格局。