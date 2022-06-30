〈房產〉升息與疫情衝擊 永慶6月全台房市交易量月減2% 雙北逆勢成長

全球金融環境的改變，升息、貨幣緊縮態勢確立，永慶房屋統計全台 6 月全台房市交易量與 5 月相比萎縮 2%，但台北、新北及台中逆勢成長；而與去年同月相比，6 月交易量全台年增 20%，其中並以新北的 46% 增幅最大，其次爲台中年增 39%。

永慶指出，台灣央行也升息 1 碼半，台股現正面臨劇烈修正，衝擊民眾消費與購屋信心，加上國內疫情仍持續，讓不少民眾購屋態度轉趨保守觀望，根據永慶房產集團統計，6 月房市交易量與 5 月相比，台北量增 8%，新北成長 5%，桃園量縮 6%，新竹縣市與台南都減少 5%，台中微增 2%，高雄則量縮 9%。

就永慶統計來看，若與去年同期相比，2022 年 6 月全台交易量量增 20%，其中，台北成長 21%，新北大增量增 46%，桃園量增 39%，新竹縣市持平，台中成長 8%，台南減少 9%，高雄增加 12%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，通常第二季是傳統房市交易旺季，但今年自 4 月開始受到央行升息、打炒房政策影響，而本土疫情又迅速升溫，由北台灣率先大爆發，5 月底後往中南部延燒，打亂房市交易節奏，讓原本的購屋旺季呈現旺季不旺的市況，尤其在 6 月央行再度升息後，市場資金動能將轉趨緊縮，市場交投降溫，本月發現投資置產族群略有縮手的跡象，而自住族群則有實質居住需求，6 月看屋量與 5 月相當，購屋意願不減，仍是支撐 6 月房市交易的主力。不過，在房貸利率足額反映升息幅度的狀況下，的確有部分民眾選擇暫時觀望，放緩購屋腳步，是 6 月房市交易微減 2% 的主因。

而根據中信房屋統計，6 月不動產交易件數較上月衰退 12.1%，對比去年同期則成長了 56.8%。中信房屋總經理張世宗表示，6 月受到全球股災、通膨再升溫、央行升息、梅雨季節等負面因素，大幅降低民眾看屋意願、出現觀望氛圍且有延後購屋的現象，造成買賣成交減少。同時，除了疫情風險，升息、高通膨與高房價的問題，央行持續緊縮貨幣政策、下修經濟成長率也是讓買方裹足不前的原因，民眾在預期通貨膨脹、經濟衰退的陰影下，都讓 6 月不動產市交投冷清。

住商機構企畫研究室統計旗下加盟店 6 月成交業績，全台與上月相比，減少 13.9%，但比去年同期增加 52.9%。