〈房產〉高雄6月買賣移轉棟數雙減 楠梓區仍亮眼

高雄市 6 月買賣移轉棟數出爐，總移轉棟數 3358 棟，表現年、月雙減，月減 7.9%，年減 20%，今年上半年總移轉棟數 2 萬 718 棟，為史上同期第三高，其中，高雄 6 月單月、第二季與今年上半年總移轉棟數，表現都比去年同期遜色。

房仲業者指出，觀察高雄 6 月買賣移轉棟數前三大行政區，受惠台積電 (2330-TW) 設廠效應熱度爆發的楠梓區，6 月以 609 棟居全市之冠，月增 10.1%、年增 68.7%，為楠梓區史上次高紀錄，也是台積電議題發酵以來的交易最高峰。其次為鳳山區，以 394 棟居次，月減 11.9%，年減 22%，左營區以 392 棟第三，月增 16.7%，年減 27.4%。

台灣房屋亞洲新灣區加盟店店東陳志遠表示，去年上半年受房地合一 2.0 新制上路影響，買賣趕搭末班車導致移轉量在 6 月前衝高，整體基期較高，也讓今年單月、單季及上半年同期年減幅明顯，觀察目前高雄整體交易市況表現趨緩，主要還是受幾項因素影響，包括賣方惜售案源量少、買賣雙方價格認知差異仍高等因素持續存在。

另外還有房貸問題，除了央行二度升息房貸族負擔升壓，購屋族也更審慎評估購屋預算，高雄房價持續上漲，銀行鑑估似乎跟不上房價，與市價約有 1 成左右差距，因此不少交易案件，是因購屋族可貸額度不符預期，得補強財力信用或提高自備款等方式，拉長了銀行核貸期，成交期也相對延長。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮認為，高雄在去年第四季受台積電設廠效應，房市價量攀上高基期，歷經一陣去化，加上今年開始受通膨、升息與房市政策變化，購屋族觀望心態轉趨濃厚，讓房市冷度明顯有感。

李家妮指出，高雄今年 6 月、第二季及上半年總移轉量雖不比去年同期，但與歷年同期來看，其實整體表現仍保有一定水準，也顯示高雄買氣仍強，而下半年高雄房市走向，仍需觀察疫情與大環境政經變化，然而除了住宅交易，高雄逐步轉型科技城市有成，在工業地產、商用不動產需求表現上仍可期待。



