〈房產〉建商態度積極 上半年大台北都更案量逆勢增3成

依市調機構統計，2022 年截至上半年為止，大台北都更（不含危老）推案仍踴躍，推案量達 755.9 億元，較去年同期增加 175.5 億元，年增約 30%。業者無畏大環境不利積極推案，多數都更案銷售都開出紅盤。

住展研發長何世昌指出，今年房市變數除了政府打房、央行升息、本土疫情爆發，還有俄烏戰爭攪局，使得建商推案意願消極，上半年新建案推案量進入低水位之中，但已經整合完成並取得建照的都更案為了避免夜長夢多，積極推案。

住展統計資料顯示，今年上半年大台北都更推案量達 755.9 億元，主要仍集中在台北市，北市上半年開賣的都更案數量高達 21 個，總案量約 595.4 億元，新北市同期都更案量約 160.5 億元。

何世昌分析，近年營造成本飆漲令整合都更的建商頭痛，所幸雙北市都已調高都更案建物工程造價、和權利變換共同負擔費用，緩和營造成本驟增的壓力；雖然都更建物工程造價漲幅仍未完全漲足，但聊勝於無，再加上建商已經整合完成的都更案，極少會因營造成本問題打掉重練，因此推案量反而比去年更大。

同時，這類整合到尾聲或已完成的都更案按既定步伐推案，建商已無法要求地主提高共同負擔，只能將增加的成本轉嫁至售價。但若是整合初期的都更案，事情就沒那麼簡單了；由於建商宥於造價高漲，地主分回坪數因而縮水，地主參與都更意願容易下滑，都更案整合難度提高，是近期都更申請與核定件數萎縮的原因之一。

大台北上半年開賣的十大都更案中，單價最高、區段條件最好的是大安區「耑序」，是由早年東區知名社區「共和大廈」重建，平均開價每坪 240 萬元。何世昌指出，由於該案由知名品牌建商與國際建築設計團隊共同打造，算是「好布料遇上老師傅」，成交價可望登上坪價 200 萬元，成為新的一線豪宅。

中正區「新光人壽總統傑仕堡」案量為 140 億元，為上半年案量最大的都更案，也是比較罕見的先建後售都更案。另，大安區「親家 JIA」近捷運忠孝復興站，為台中建商親家建設進軍台北市第一案，最小坪數僅 11 坪，總價門檻相對低許多，是上半年都更指標案中規劃坪數最小的建案。

何世昌認為，若下半年疫情能夠趨緩，如「diamond towers 台北之星」、「璞真慶城街案」、「富邦忠孝懷生案」等都更大案持續釋出銷售，大台北全年都更推案量有機會上看 1,800-2,000 億元。