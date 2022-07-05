物流業需求增 日本三菱重啟生產輕型商用電動車

據《日本經濟新聞》周二 (5 日) 報導，日本三菱汽車將於 10 月重啟商用輕型電動車生產；過去因為銷量低迷，三菱在 2021 年 3 月停止生產商用輕型電動車，但由於來自日本郵政 (Japan Post) 和物流業者的需求增加，三菱決定重啟生產。

日本三菱汽車預計 10 月重啟生產商用輕型電動車「Minicab MiEV」，該款電動車 2011 年問世，是日本汽車大廠所推出的首款商用輕型電動車，累計賣出約 1 萬輛，後來因為銷量減少，已於 2021 年 3 月底時停產，只剩下少量庫存。

在三菱決定停產之後，日本國內的大型物流廠商等，開始對於適合少量載貨的小型電動車輛產生興趣，據傳除了日本郵政之外、其他的大型物流廠商也正在考慮導入該款電動車。

這次三菱生產 Minicab MiEV ，預料仍將交由三菱汽車位在日本岡山縣的水島製作所負責，年產量估超過 4500 台，是以往 4 倍，車輛性能方面幾乎維持不變，每次充電可行駛 150 公里，價格也會維持在 240 多萬日圓 (約新台幣 53 萬元)，未來將透過電池等零件成本的降低，三菱也考慮推出價格更加實惠的輕型商用電動車。

三菱也準備在日本以外國家，生產小型商用電動車。預計 2025 年左右在重要生產據點之一的泰國工廠，生產和日本市場同型的商用電動車。另外該公司也和印尼當地提供叫車服務的大型業者 Gojek 等企業合作，利用 Minicab MiEV 來進行驗證實驗等；也和日立物流的泰國子公司進行類似合作。