瑞士信貸為毒販洗錢被判有罪 為瑞士加強銀行監管信號

瑞士第二大銀行瑞士信貸 (Credit Suisse) 因參與和保加利亞販毒集團有關的洗錢案，日前遭瑞士聯邦刑事法院判決有罪並被罰款。這是瑞士歷史上，首次有大型銀行在刑事案件中被判定有罪。

過去以來，瑞士銀行業一直以嚴格的保密措施聞名，這次案件被視為司法體系有意對銀行業採取更強硬監管的一次測試。

法院表示，瑞士信貸在管理與犯罪組織的客戶關係和監控反洗錢規則實施上，存在缺陷。銀行與前雇員在 2004 年至 2008 年間，未能採取足夠措施，阻止保加利亞古柯鹼毒販利用這家銀行洗錢。

瑞士信貸面臨 200 萬瑞士法郎 (約 210 萬美元) 的罰款，並需向瑞士政府支付約 1900 萬瑞郎的賠償。這位前雇員也被判處 20 個月監禁，並以洗錢罪罰款，兩者均獲緩刑。

瑞士信貸和前雇員均否認有不當行為。瑞信表示，將對這一判決提出上訴，案件涉及的事件發生在近 14 年前，檢方提起訴訟所依據的規定和原則，在當時並不適用。

瑞士巴塞爾大學的洗錢問題專家 Mark Pieth 在庭審前夕表示，本案對瑞士來說可能是個分水嶺，本案的重要性在於，瑞士對一家頂級銀行採取法律行動。

在國際監管機構打擊洗錢活動後，瑞士私人銀行採取了更嚴厲的反洗錢檢查。儘管如此，瑞士透明國際組織副主管 Marc Herkenrath 表示，瑞士在防止洗錢方面仍然存在巨大差距。

媒體透露，這名前雇員是前保加利亞網球明星 Elena Pampoulova Bergomi，她曾在瑞信擔任客戶關係經理一職，2010 年就已經從瑞信離職。

檢察官表示，Bergomi 與前保加利亞摔跤手與地產商 Evelin Banev 建立了非正式的財務關係，後者是歐洲古柯鹼走私集團的主要人物，法院獲悉，這位前網球選手定期從這位摔跤手圈子裡的人那裡，獲得裝滿現金的袋子，常常價值四五十萬瑞士法郎。

Banev 在 2017 年於義大利被判販毒罪，2018 年在保加利亞被判洗錢罪，他不是瑞信案件的被告。