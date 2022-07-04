自動緊急求援功能有瑕疵 德國當局宣布5.9萬輛特斯拉需召回

據《路透》周日 (3 日) 報導，德國聯邦交通管理局 (KBA) 表示，正在召回特斯拉 (TSLA-US) 的 Model Y 和 Model 3 電動車，原因是自動緊急求援功能有瑕疵，在全球約有 5.9 萬輛受影響。

德國聯邦交通管理局在 2022 年 6 月 29 日於網站公布，由於軟體瑕疵的關係，導致車輛搭載的 eCall 功能故障。該項功能，是當車輛發生嚴重事故時，會自動聯繫緊急應變單位。

德國地方性公共電視台柏林 - 布蘭登堡廣播公司 (Rundfunk Berlin-Brandenburg，RBB) 在上周六率先報導這起召回事件。特斯拉的德國工廠就坐落在柏林郊區，於當地進行 Model Y 和電池組裝。

德國聯邦交通管理局表示，全球共有 59129 輛的特斯拉電動車受這項瑕疵影響，但沒有提到當中有多少台是在德國註冊。

特斯拉上週六表示，該公司 2022 年 Q2 的電動車交車台數季減 17.9%，原因是中國清零政策導致工廠停工，擾亂了生產和供應鏈；而這次召回，想必也讓特斯拉執行長馬斯克更加頭疼。

馬斯克在上月表示，由於電池供應短缺和中國塞港問題，造成特斯拉在美國德州和德國柏林的新工廠，正狂燒數十億美元。

另外在上月初，美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 宣布，將把原先實施的 83 萬輛特斯拉電動車的調查層級升級至工程分析。該當車輛有搭載特斯拉的先進駕駛輔助系統 Autopilot，若進一步發現車體問題，可能要求特斯拉強制召回車輛。