Honda研發自動駕駛微型電動車 目標2030年進入實用階段

日本本田 (Honda) 周一 (4 日) 宣布，與日本茨城縣常總市合作，從 2022 年秋天開始，將利用全新研發的超小型電動車，於當地展開新世代移動服務的驗證實驗，盼透過自動駕駛等技術，改善少子、高齡化地區的移動方式；自動駕駛技術目標 2030 年進入實用階段。

本田的研究開發子公司本田技術研究所 (Honda R&D) 今日宣布，和日本茨城縣常總市簽訂為期五年的驗證實驗協定，目標利用 AI 人工智慧及自動駕駛等先進技術、和智能化的微型移動 (micro mobility) 方式，為少子高齡化的地區提供交通工具。

該項驗證實驗，本田計畫使用自家研發、可乘坐 1 到 2 人的超小型電動車，為無法自行開車的高齡長者等民眾，提供日常購物。

一開始時，本田將於常總市的戶外活動設施「水海道 Asunaro 之里」，使用沒有自動駕駛功能的車輛來進行驗證實驗。車輛功能將階段性的向上提升，未來更計畫在一般道路上使用自動駕駛車輛來實施驗證實驗，目標 2030 年前後邁入實用化。

另外，另一項搭載 AI 功能的機器人實驗也將同時展開，可能的使用場景像是協助人們搬運重物。

本田表示，將匯集來自實際使用環境的數據，要把使用者的意見活用於開發過程。