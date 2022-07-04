調查：前5月南韓三大車用電池廠商 全球市占下滑9.1%

據《韓聯社》周一 (4 日) 報導，今年前 5 個月，南韓三家車用電池製造商在全球電動車市場的實際電池裝載數量大幅增長，但市占率較去年同期下滑 9.1%；同期市占率冠軍仍是中國寧德時代 (CATL)，其電池裝載量達 53.3GWh，市占率 33.9%。

依照韓國市調機構 SNE Research 周一公布的最新數據，1 到 5 月在全世界掛牌的電動車，電池總裝載容量達 157.4GWh，較去年同期大增 77.3%。

由南韓三家企業所生產的車用電池，共拿下 25.6% 的市占率，比去年同期下滑 9.1 個百分點。

其中，LG 新能源 (LG Energy Solution) 所生產的車用電池裝載率年增 7.9% 至 22.GWh、在全球排名第二，市占率較去年同期下滑 9.2 個百分點至 14.4%；SK 創新 (SK Innovation) 全資子公司 SK On 的車用電池裝載率年增 131.6% 至 10.8GWh、全球排名第五，市占率較去年同期增加 1.6 個百分點至 6.8%；三星 SDI(Samsung SDI) 的車用電池裝載率年增 32.5% 至 6.9GWh、全球排名第六，市占率比去年同期減少 1.5 個百分點至 4.4%。

另外，全球市占第三名和第四名是中國比亞迪和日本 Panasonic，市占率分別為 12.1% 和 10.5%。