南韓上半年貿易逆差創高 主要受到能源價格高漲影響

南韓周五 (1 日) 公布，今年上半年貿易逆差達 103 億美元，寫下同期新高，6 月也出現 24.7 億美元的貿易逆差，是相隔 14 年後、再次出現連續三個月的逆差，主要原因和能源價格飆漲有關。

根據南韓產業通商資源部最新貿易收支數據，6 月出口額年增 5.4%，來自海外的半導體和石油製品需求暢旺。但受到國際能源價格飆漲影響，南韓截至 6 月已連續三個月出現貿易逆差。

南韓今年上半年出口年增 15.6% 至 3503 億美元、寫下同期新高，進口年增 26.2% 至 3606 億美元；貿易逆差達 103 億美元，是同期首見逾 100 億美元的貿易赤字，並刷新 1997 年同期的 91.6 億美元逆差紀錄。若以半年期來看，南韓史上最大的貿易逆差紀錄，是 1996 年下半年寫下的 125.5 億美元赤字。

南韓今年 1 到 6 月每個月的出口額都創同期新高，3 月和 5 月更分別位居單月出口額的前兩名。上半年出口總額創下新高，日均出口額達 26.2 億美元、同創新高。

在南韓 15 個主要出口品項當中，除了造船之外均有增長，半導體、鋼鐵、石油製品、生物科技和蓄電池更寫下上半年的新高紀錄。

以國家地區來看，出口至美國、中國、歐盟、東協，都創下上半年的新高紀錄。在出口至獨立國協 (CIS) 的部分，則是受到烏克蘭局勢影響而出現衰退。

南韓上半年進口，受能源和原物料價格飆漲影響，達 3606 億美元。其中原油和天然氣等能源進口年增 87.5% 至 879 億美元，是貿易逆差的最大要因。

單以 6 月來看，出口年增 5.4% 至 577.3 億美元，進口年增 19.4% 至 602 億美元，出現 24.7 億美元的貿易逆差。其中，半導體、石油製品和鋼鐵出口創同期新高；出口至美國、印度、東協的貿易額，亦寫下同期新高。進口部分，石油、天然氣等能源進口年增 63.7% 至 137.3 億美元。