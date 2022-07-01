蘋果在南韓開放App Store第三方支付 仍抽成26%

蘋果週四 (30 日) 宣布在韓國開放第三方應用支付，讓南韓成為第一個在 App Store 開放第三方支付的國家，但仍將抽成 26%。

南韓在 2021 年 8 月 31 日表決通過《電氣通訊事業法》修正案，明令應用程式平台不可限制開發商僅可使用平台的支付系統，並從中抽取高額佣金。

蘋果 6 月 30 日在官網公告，蘋果 App Store 平台將在南韓提供第三方支付選項，韓國成為全球首個允許應用程式開發者和用戶在 App Store 選用第三方支付系統的國家。

KCP、Inicis、Toss 和 NICE 等四家南韓支付提供商已取得蘋果 App Store 替代性支付方案的資格。

蘋果在韓國開放 App Store 第三方支付 (圖片：AFP)

不過，蘋果將要求利用新政策的應用程式開發者每月向蘋果通報所有銷售額，蘋果還將從中抽取 26% 的佣金。

蘋果警示，這項新政策意味開發者必須自行處理退款、購買歷史、訂閱管理和其他問題，而不是依賴蘋果。作為其條款和條件的一部分，蘋果有權審計開發者的銷售記錄。

蘋果 App Store 目前對所有數位內容的付費應用程式都收取 15% 到 30% 的分潤，蘋果曾表示自 App Store 2008 年創立以來至 2021 年底，蘋果累計付給開發者的金額達到 2600 億美元，2021 年付給開發者多達 600 億美元，蘋果很可能透過 App Store，在 2021 年創造約 850 億美元的銷售額，以及 250 億美元的營收。蘋果在韓國開放第三方支付將如何影響蘋果營收仍有待時間商榷。

蘋果 (AAPL-US) 週四下跌 1.80% 至每股 136.72 美元，今年迄今跌幅達 24.88%。