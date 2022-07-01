普丁簽署總統令 指示成立新公司接管「薩哈林2號」油氣開發計畫

俄羅斯總統普丁周四 (30 日) 簽署總統令，指示成立新公司接管俄羅斯遠東地區的石油和天然氣資源開發事業「薩哈林 2 號」(Sakhalin 2)。由於英國石油巨頭殼牌 (Shell)，和日本三井、三菱兩大貿易商也都有參與該事業，後續發展引發關注。

據《路透》報導，在俄羅斯總統普丁簽署總統令之後，薩哈林 2 號最大出資者俄羅斯天然氣工業公司 (Gazprom) 仍將繼續持有相關權益，但其他出資者有必要在一個月內重新向俄羅斯當局提出權益申請，若審核通過，就能繼續保有相關權益。

目前薩哈林 2 號的出資者當中，俄羅斯天然氣工業公司出資約 50%，英國殼牌約 27.5%，另外日本三井物產和三菱商事兩家貿易商也各持有 12.5% 及 10%。

路透針對此事向三井物產和三菱商事進行採訪，但是這兩家公司都異口同聲表示，仍在確認總統令內容，關於今後方針尚無法評論。

另外，日本經濟產業省負責相關業務的官員表示，目前還在確認相關事宜，薩哈林 2 號的天然氣交易仍一如往常持續當中。

日本政府先前曾就薩哈林 2 號的相關權益表示，該事業對日本能源安全保障而言是非常重要的事業，明確表明日本方面不會撤出。

另一方面，殼牌在幾個月前就已表態退出薩哈林 2 號。路透在今年 5 月就曾經報導過，殼牌為出售相關權益，正在和印度企業接觸當中。