鉅亨美股雷達：市場關注PCE數據 傳特斯拉德州新廠產能飆升

美股重要看點：

美國今日將公布 5 月 PCE、失業金等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 3.044%，美股期貨週四 (30 日) 下滑，道瓊期貨跌 1.15%，標普 500 期貨跌 1.33%，那斯達克 100 期貨跌 1.56%。

鮑爾 (Jerome Powell) 周三於歐洲央行年度論壇表示，相較於過度升息使經濟陷入衰退，他認為對美國經濟來說，未能恢復物價穩定才是最大風險。

雖然對當前經濟狀況的態度樂觀，鮑爾也稱，Fed 無法保證能讓美國經濟實現軟著陸。他重申，Fed 正在「迅速」升息，目的是讓利率快速進入限制性區間，意思是將借貸成本控制在會抑制而非刺激經濟成長的水準。

摩根士丹利 (大摩，Morgan Stanley) 投資長 Lisa Shalett 認為，自 Fed 於 6 月 15 日升息 3 碼以來，美國經濟連續兩個季度出現負成長的可能性增加一倍，可能使得股市進一步下跌。Shalett 表示，股市在觸底前恐怕將再跌 10%。

Fed 的首選通膨指標核心個人消費支出 (PCE) 物價指數將發布，市場預期美國 5 月核心 PCE 物價指數為 4.8%，有望連三個月回落。

截至 6 月 18 日當周的初請失業金人數和 5 月消費者支出數據，都將於美東時間上午 8:30 發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月核心 PCE 價格指數年增率 (%)，預估 4.8，前值 4.9

美國 5 月 PCE 價格指數年增率 (%)，前值 6.3

美國 5 月個人支出月增率 (%)，前值 0.9

美國上週初領失業金人數 (萬人)，前值 22.7，預估 22.9

美國 6 月芝加哥 PMI，前值 60.3

重要個股動態：

Monness Crespi Hardt 分析師 Brian White 周三 (29 日) 研究報告針對近期情況發表謹慎評論，雖然他維持 Meta 股票「買進」評級，但同時將目標價從 300 美元下調至 250 美元，以反映經濟放緩的風險與日俱增的趨勢。

White 下調對 Meta 第二季和 2022 全財年的業績預期。他將第二季營收下修 10 億美元，降至 287 億美元，已低於現行華爾街共識預期的 292 億美元。White 目前預期 Meta 全財年營收自先前估計的 1271 億美元下降至 1196 億美元，同樣低於華爾街共識預期的 1262 億美元。

META 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

分析師認為，亞馬遜 (AMZN-US) 的雲端服務 AWS 價值極高，但卻遭市場嚴重低估。

英國研究公司 Redburn 的分析師 Alex Haissl 發布一份雲端領域報告，其結論斷言 AWS 價值 3 兆美元。

Haissl 在報告中均給予亞馬遜股票「買進」評級，目標價 270 美元。他估計 AWS 未來 5 年平均成長高於市場共識 20%。 Haissl 補充，亞馬遜在未來某個時點可能會決定將 AWS 分割獨立出來。

AMZN 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

《Electrek》報導週三 (29 日) 引述消息人士報導，特斯拉全新興建的德州奧斯汀超級工廠目前每週產能達數千輛汽車，還新增生產 Model Y 的 Long Range 車型。

電動車巨擘特斯拉重砸 11 億美元拓建德州廠在今年 4 月 8 日啟用，目標年底每週可生產 1 萬輛汽車，不過由於先前上海封城， 4680 電池與新的電池組結構的供應阻礙，德州廠產能一直無法提升，外傳德州廠每週生產不到 1000 輛 Model Y 車款。

一位消息人士透露，特斯拉德州廠每週交車多達 5000 輛汽車，但尚不清楚這樣的速度是否是可持續的。