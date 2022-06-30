Fed推新指數 預判公司債市場壓力

美國積極升息和經濟衰退疑慮環伺之際，紐約聯邦準備銀行周三 (29 日) 正式推出「公司債市場困境指數」(Corporate Bond Market Distressed Index, CMDI)，以追蹤規模近 10 兆美元的美國公司債市場，提早判斷市場壓力警訊。

紐約聯準銀預定在每月最後一個周三公布這項指數，涵蓋投資級和高收益公司債。該指數彙整多種資料，包括大公司發行的新債、次級市場已發行公司債的流動性等，並比對過去將近 20 年歷史數據，如 2008 年全球金融海嘯、2011 年歐債危機、2020 年 COVID-19 大流行。

由於聯準會 (Fed) 積極升息打壓通膨，升高經濟衰退的疑慮並促使投資人撤出風險資產，標普 500 指數面臨 1970 年以來最糟的上半年表現，美債也陷入史上罕見的低潮，美國公司債大跌。

公司債是美國金融的大動脈，可能透過全球金融生態系統和美國勞動力市場引發連鎖反應。CMDI 指數在俄國 2 月底入侵烏克蘭之後陡升，3 月觸頂，之後回落。

CMDI 指數今年來走勢，圖表取自紐約聯準銀經濟部落格

根據紐約聯準銀，6 月的 CMDI 指數顯示市場仍健康。

CMDI 指數今年初處於歷史低點，反映極為寬鬆的信用條件，但之後開始大幅上升，投資級公司債的壓力尤其明顯。不過，整體指數仍保持在歷史中位數以下。

紐約聯準銀總體金融研究部門主管 Nina Boyarchenko 表示，了解公司債市場狀況，能更完整掌握經濟展望。

Fed 曾在 2020 年 3 月啟動一連串緊急措施挹注市場，包括史上首度購買公司債，因此短暫持有蘋果、福特等美國大企業的債券。也因為美國利率降到史上低點，開啟美國公司的借貸狂潮。