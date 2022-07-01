鉅亨美股雷達：美光財測遠遜預期 蘋果iPhone 14中國需求有望高於預期

美股重要看點：

美國今日將公布 6 月 ISM 製造業指數、6 月製造業 PMI。美國 10 年期公債殖利率來到 2.945%，美股期貨週五 (1 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.15%，標普 500 期貨跌 0.14%，那斯達克 100 期貨跌 0.22%。

標準普爾 500 指數周四 (30 日) 收盤時創下數十年來最糟的上半年走勢。自年初來下跌 20.6%，為 1970 年以來的最大上半年跌幅。因市場參與者努力應對通膨飆升和貨幣政策收緊。

MSCI 全球指數也以超過 20% 跌幅寫下歷來最可觀的上半年跌幅，反映對俄烏戰爭久拖不決、通膨續升和經濟衰退的擔憂。歐洲 Stoxx 600 指數跌掉 16.6%。

今年股市受到許多利空干擾，例如俄烏戰爭、中國嚴格防疫封鎖措施、通膨飆升以及美國聯準會 (Fed) 激進升息，加劇投資者對經濟衰退的擔憂，並急於退場。

有「末日博士」之稱的魯比尼 (Nouriel Roubini) 週四 (30 日) 撰文預估，下一次經濟衰退既會出現停滯性通膨，還會重現類似 2008 年的次貸風暴，導致標準普爾 500 指數暴跌 50%。無論經濟衰退是溫和還是嚴重，歷史表明股市在觸底之前還有更大的下跌空間。

不過，CFRA Research 首席投資策略師 Sam Stovall 表示，市場從 1 月 3 日的高點跌至目前的熊市僅用 161 天，比典型的 平均 245 天快很多。他指出，一隻快速的熊，通常不像一隻緩慢而笨重的熊那麼大，那麼可怕。

此外，從歷史來看，從標普 500 指數上半年和下半年的表現幾乎沒有相關性。數據顯示，標普 500 指數在 1970 年上半年下跌 21%，但下半年反彈，並上漲 27%。

數據方面，6 月標準普爾全球製造業採購經理人指數 (PMI) 終值將於美東時間上午 9:45 發布。美國供應管理協會 (ISM) 6 月製造業數據將在美東時間上午 10 點發布。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月 ISM 製造業指數，預估 55，前值 56.1

美國 6 月製造業 PMI，前值 52.4

重要個股動態：

美國記憶體大廠美光 (MU-US) 周四 (30 日) 美股盤後公布本季財測遠遜預期，反映出對經濟衰退的擔憂，使消費者和企業支出紛紛縮手，消息一度拖累盤後股價挫跌近 7%。

美光執行長 Sanjay Mehrotra 於財報聲明表示：「近期產業需求環境疲軟，我們正在採取行動，放慢在 2023 會計年度的供應增長步伐。」

美光的財務展望顯現出，對經濟衰退的擔憂導致消費者和企業紛紛削減支出，並拖累電腦和智慧手機需求，當中又以中國最為疲軟。Mehrotra 受訪時表示，修訂展望後，中國地區的收入預期較先前減少 30%，使本季總體營收預期下滑 10%。

MU 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

根據路透周五（1 日）報導，通用汽車今年第二季銷量有望超越日本豐田汽車，奪回汽車銷售桂冠，儘管美國主要汽車製造商的銷量因庫存短缺持續下滑。

根據美國汽車市場調研公司 Cox Automotive 數據，通用汽車去年銷售被豐田擠下冠軍寶座，為 1931 年以來首次，但預料通用汽車將強勢回歸，成為所有大型汽車製造商中新車銷量最多的車商。

Cox 高層表示，福特對庫存管理方面優於多數競爭對手，也正逐漸走出去年的困境。福特將於下周二公布 6 月銷售數據。通用汽車 (GM-US) 盤前股價略漲 0.76%，每股暫報 32 美元。

GM 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

天風國際證券分析師郭明錤週四 (30 日) 推文指出，中國市場對蘋果 iPhone 14 的需求，可能比 iPhone 13 還更強。

郭明錤根據其最新調查指出，一些中國經銷商、零售商和手機炒家不得不為 iPhone 14 支付有史以來最高的預售訂金，來確保供應無虞，這意味著中國市場對 iPhone 14 的需求可能會高於預期。