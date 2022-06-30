傳特斯拉德州新廠產能飆升 每週5000輛Model Y

《Electrek》報導週三 (29 日) 引述消息人士報導，特斯拉全新興建的德州奧斯汀超級工廠目前每週產能達數千輛汽車，還新增生產 Model Y 的 Long Range 車型。

電動車巨擘特斯拉重砸 11 億美元拓建德州廠在今年 4 月 8 日啟用，目標年底每週可生產 1 萬輛汽車，不過由於先前上海封城， 4680 電池與新的電池組結構的供應阻礙，德州廠產能一直無法提升，外傳德州廠每週生產不到 1000 輛 Model Y 車款。

特斯拉執行長馬斯克上週表示，由於中國疫情和港口運輸瓶頸衝擊電池供應，新投產的美國德州及德國柏林兩家超級工廠面臨增產困境，目前已狂燒數十億美元。

特斯拉執行長馬斯克透露，新投產的美國德州及德國柏林兩家超級工廠面臨增產困境 (圖片：AFP)

然而，多位消息人士週三透露，自從特斯拉增加新版本的 Model Y、Model Y Long Range 產線以來，特斯拉已設法提高產能，目前德州廠每週生產數千輛汽車。

一位消息人士透露，特斯拉德州廠每週交車多達 5000 輛汽車，但尚不清楚這樣的速度是否是可持續的。

另一位消息人士提到，自從增添 Model Y 的 Long Range 車型生產以來，德州廠每週至少能夠在工廠生產 2000 輛 Model Y。然而，特斯拉向 Model Y 的 Long Range 買家告知，新車配備的是 2170 電池，而不是新的 4680 電池。

特斯拉第二季交車產量結果即將在 7​​ 月初出爐，多家投行都因中國經濟重鎮上海封城長達 3 個月下調特斯拉交車預期。花旗週二下調特斯拉交車預期至 25.85 萬輛汽車，德銀將特斯拉交車量預估從 31 萬輛下調至 24.5 萬輛。而 FactSet 數據顯示，目前華爾街共識來到約 26.5 萬輛，遠低於封城前的 35 萬輛。

市場解讀，特斯拉德州廠在開始生產後的短短數月內，每週產能衝上 2000 至 5000 輛令人感到不可思議。然而，這取決於未來幾週和幾個月內生產能力的可持續性。此外，如果特斯拉只是透過組裝 2170 電池而不是新的 4680 電池來製造 Model Y 的 Long Range 來達到這些水平，這有些令人失望。

特斯拉 (TSLA-US) 週三下跌 1.79% 至每股 685.47 美元，今年迄今跌幅高達 42.87%。