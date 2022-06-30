西門子聯手輝達進軍工業元宇宙 推出Xcelerator平台擴大數位服務

德國電子製造業巨頭西門子（Siemens）與美國晶片設計大廠輝達（Nvidia）簽署合作協議，打造工業元宇宙「Xcelerator」平台擴大數位服務，該平台有助企業降低工廠營運、建築成本，並加速新產品設計。

這筆交易替西門子周三（29 日）新推出的開放式數位平台 Xcelerator 打下基礎，該平台上有軟、硬體與數位服務，讓客戶在工廠、建築施工與設計新產品前能夠視覺化成果。此外該平台也是西門子要讓數位業務從去年營收 56 億歐元（約 58.9 億美元）基礎上，每年成長 10% 計畫的一部份。

西門子執行長 Roland Busch 在聲明中表示：「西門子 Xcelerator 機讓企業比過去任何時候更能輕易進行數位轉型，而且速度更快、規模更大。」

西門子日前以 15.8 億美元收購美國 Brightly Software 公司，以便為建築和基礎設施增加數字化服務，助力該公司向軟體提供商的轉型，此舉也透露出西門子正進一步進軍數位領域，因為與傳統的火車、工業驅動和自動化業務相比，數位業務的成長率更快、利潤更高。

西門子旗下事業部 Siemens Digital Industries Software 執行長 Tony Hemmelgarn 表示，Xcelerator 平台在企業產品部份能發揮絕佳作用，無論是成本或設計方面。

Xcelerator 平台將透過西門子的軟體即服務（SaaS）訂閱模式提供給客戶，讓中、小型企業也能負擔。

此外，作為合作的一部份，西門子將把 Xcelerator、自家的軟體、數位分身（digital twin）產品與輝達的 3D 設計平台 Omniverse 相互連接。

截稿前，輝達 (NVDA-US) 盤中股價下跌 3.23%，每股暫報 154.66 美元。