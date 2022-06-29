達美航空提供7/4周未假期免費改票服務 以避免可能的「營運挑戰」

達美航空 (DAL-US) 允許旅客在繁忙的 7 月 4 日周末免費改票，讓旅客避免支付票價差價，以在「可能極具挑戰性」的那幾天不搭飛機。

這項不尋常的優惠通常會因惡劣天氣而延長，並且僅限於某些機場，而達美和其他航空公司正準備迎接可能是自疫情以來最繁忙的旅遊時期，並勉強控制航班延誤和取消率的上升。

7 月 1 日至 4 日訂位的達美旅客可以重新預訂行程，無需更改費用或負擔票價差異，前提是必須維持相同的出發地和目的地，並在 7 月 8 日之前展開新的行程。

該優惠適用於所有艙位，包括最平價的基本經濟艙。

達美航空周二 (28 日) 晚間表示：「達美航空職員正在夜以繼日地重建達美航空營運，同時使其盡可能更具彈性，以盡量減少中斷的連鎖反應。」「即使如此，預計這個假期周末也會遇到一些營運挑戰。發布這一獨特的豁免是為了讓達美客戶更彈性地規劃繁忙的旅遊假期、天氣預報和其他變數，而不必擔心這樣做的潛在成本。」

達美航空上月表示，將在 7 月和 8 月的部分時間削減每天約 100 個航班。聯合航空 (UAL-US)、捷藍航空 (JBLU-US) 和阿拉斯加航空 (ALK-US) 也削減班表，以期提高可靠性。

航空公司將這些問題歸咎於惡劣的天氣，例如雷暴和空中交通管制員的人手短缺，雖然航空公司也一直在積極增加人員。

美國聯邦航空管理局 (FAA) 和交通部將部分延誤和取消歸咎於航空公司的計畫，批評這些公司鼓勵員工在疫情期間提前退休，不顧納稅人為這些企業提供了 540 億美元的援助。

交通部長布塔朱吉 (Pete Buttigieg) 說：「包括我在內的很多人都期待在這個假期周末能見到親人，我們需要一個足夠有彈性的系統讓他們到達那裡，並在出現問題時提供良好的客戶服務。」