鮑爾重申降低通膨承諾 強調美元的全球重要性

聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五 (17 日) 重申了降低通膨的承諾，並表示這對全球金融體系至關重要。

鮑爾在 Fed 主辦的關於美元全球作用的會議的開場講話中說，「Fed 對我們穩定物價任務的堅定承諾，有助於加強人們以美元作為價值儲存手段的信心。為此，我和我的同僚都非常關注將通膨率恢復到 2% 的目標。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 周三 (15 日) 投票決定將基準利率提高四分之三個百分點至 1.5-1.75% 的目標範圍。銀行使用該利率來設定它們相互提供的短期貸款借貸成本，而它也適用於信用卡、房屋淨值貸款和汽車融資等眾多消費產品。

過去一年通貨膨脹率一直在飆升，5 月消費者物價指數 (CPI) 比過去一年上漲 8.6%。

Fed 官員將 2% 的通膨目標定義為對經濟成長而言是健康的，並表示將繼續升息，直到物價回到該區間。

雖然通貨膨脹會透過消費者在雜貨店和加油站以及許多其他活動中支付的價格來傷害消費者，但鮑爾周五的講話集中在其全球金融重要性上。

他說，「履行我們的雙重使命還取決於維持金融穩定。」「Fed 對我們的雙重使命和金融穩定的承諾，鼓勵國際社會持有和使用美元。」

除了穩定物價之外，Fed 還肩負維持充分就業的任務。

鮑爾提到了美元在全球融資中的重要性，並特別指出 Fed 在新冠疫情期間推出向需要流動性的全球央行提供美元貸款的工具的重要性。

他指出，全球金融體系即將發生變化，包括使用數位貨幣和 FedNow 等支付系統，該服務預計將於 2023 年上線。