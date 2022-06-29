如果7月經濟狀況維持不變 克利夫蘭Fed行長支持升息75基點

克利夫蘭聯邦儲備銀行 (Fed) 行長梅斯特 (Loretta Mester) 周三 (29 日) 表示，如果 Fed 在 7 月開會決定下次貨幣政策舉措時經濟狀況保持不變，她將主張將利率提高 75 個基點。

近幾個月來，Fed 的貨幣緊縮政策已成為市場活動的關鍵驅力，因為 Fed 希望採取積極行動以遏制通膨飆升，同時承認利率大幅上升將增加經濟衰退的風險。

Fed 本月稍早時選擇將基準利率調升 75 個基點，為 1994 年以來最大漲幅，因通膨率處於 40 年高點。

在聯邦公開市場委員會 (FOMC) 內具有投票權的梅斯特表示，7 月會議可能會涉及 FOMC 政策制訂者之間關於選擇 50 基點還是 75 基點的辯論。

她說，「如果開會時的各項條件與今天一致，我會提倡升息 75 基點，因為還看不出通膨方面的數字為何，我需要看到這些數字才能考慮我們回到升息 50 基點的水平。」

梅斯特表示，她將在會議前的未來幾周對供需狀況進行評估，以確定貨幣政策收緊的最佳選擇。

個別 FOMC 成員對利率走勢預期的「點陣圖」顯示，Fed 的基準利率將從目前的 1.5%-1.75% 的目標區間至年底前升至 3.4%。

梅斯特表示，「我認為將利率會提高到 3-3.5%，這樣做非常重要，並且在 Fed 前進的過程中迅速並始終如一地做到這一點，所以在超過那個水平之後，接下來會在控制通膨方面會如何發展，將有更多的不確定性。」

美股周二 (28 日) 重挫，因消費者信心指數令人失望，該指數為 98.7，而《道瓊》的普遍預期為 100，進一步加劇了投資人對經濟成長放緩和激進貨幣政策收緊的潛在複合效應的擔憂。

梅斯特表示，消費者通膨率在 5 月達到 8.6% 的總體水平，這正在對經濟信心「蒙上陰影」，「在 Fed，我們現在正在將利率提高到一個更正常的水平，然後可能會稍微高一點進入限制性區域，這樣我們就可以降低通膨率，從而維持良好的經濟向前發展。」

她說，「我們現在的工作之一是控制通貨膨脹率，因為它現在正在影響消費者對經濟的看法以及經濟走向。」

梅斯特承認，隨著 Fed 開始收緊政策，的確存在衰退風險。然而，她的基本預測是今年的成長將放緩，低於「趨勢水平」，她的估計是成長 2%，因為 Fed 試圖緩和需求並使其更符合受限的供應。

她說，「我預計未來兩年失業率將上升至略高於 4% 或 4.25%，這仍然是非常好的勞動市場狀況。」「所以我們現在正處於這種轉變中，我認為這在某些方面將是個痛苦的轉變，在某些方面這將是一段坎坷的旅程，但我們必須這樣做以降低通膨。」