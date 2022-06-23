〈貴金屬盤後〉鮑爾矢言持續升息 黃金期貨連三黑 銅創16個月新低

美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾周三 (22 日) 出席國會聽證會，表達繼續升息以平抑通膨的立場，黃金期貨微跌，連續第三個交易日收黑，銅期貨下挫到 16 個月低點。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 0.40 美元或 0.02%，報每盎司 1838.40 美元。黃金現貨價則收高，上漲 0.4% 至每盎司 1840.39 美元。

High Ridge Futures 金屬交易主任 David Meger 說：「黃金市場基本面的鐘擺，正在通膨壓力和 Fed 矢言抗擊通膨之間來回擺盪。因為 Fed 立場鷹派，金價時不時下跌。」

Insignia 顧問公司研究部主任 Chintan Karnani 說，黃金交易員和投資人關注通膨和能源價格，但下半年經濟衰退的可能性，正在提高 Fed 暫緩升息的機率，進而支撐金價。

Karnani 表示，若金價在第 3 季每日收盤可以保持在 1810 美元以上，將朝多頭邁進，目標價是每盎司至少 1950 美元。

鮑爾周三矢言升息，展現壓制通膨的決心，他認為經濟衰退並非不可避免，但現階段經濟衰退的可能性沒有特別高。

鮑爾說：「我們預期繼續升息將是合適的，政策變動將取決於接下來的經濟數據，和經濟展望如何演變。」

黃金期貨以每盎司 1800 美元打開 2022 年序幕，3 月曾漲破 2050 美元，但隨著美元走強，漲幅幾乎在第 2 季回吐殆盡，儘管仍保持在 1800 美元以上。

德國商業銀行的大宗商品分析師團隊表示，白銀走勢幾乎和黃金同步，新興市場需求正在打擊貴金屬價格，尤其是中國防疫清零政策的影響。本周迄今，黃金大致保持在平盤，白銀下跌不到 1%。

銅價周三下挫到 16 個月低點，Seven Report Research 說，銅價創低對全球經濟成長和股市是明顯的負面訊號，直到銅價穩定以前，股市的任何上漲能否持續都令人懷疑。

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