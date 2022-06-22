避險情緒重新抬頭 美債殖利率相應走跌

隨著避險情緒重返全球市場，美國國債殖利率周三 (22 日) 走低。

美東時間清晨 6:45，指標 10 年期國債殖利率下 8.3 個基點至 3.222%。30 年期國債殖利率下跌 8.7 個基點至 3.303%。殖利率與價格成反比。

最近幾周對可能出現衰退的擔憂打壓了投資人情緒，分析師對其可能性、時間和規模存在分歧。

聯準會 (Fed) 上周將利率調升 75 個基點，為 1994 年以來的最大漲幅，因為它希望抑制處於 40 年高點的通膨率，但激進的緊縮政策可能意味著對經濟成長施加進一步的壓力。

周三市場的注意力將轉向 Fed 主席鮑爾上午在國會的證詞。瑞銀全球財富管理在報告中表示，在市場情緒可能出現好轉之前，投資人需要看到令人信服的證據證明通膨正在降溫。

瑞銀首席經濟學家多諾萬 (Paul Donovan) 說，「如今的通貨膨脹控制不是關於工資，而是更關於獲利和定價權。但投資人的問題是：消費者物價通膨、或僅僅是汽油價格，是否已成為通膨目標？在前瞻指引被破壞的情況下，為什麼有人應該相信鮑爾所說的任何話？」

他指出，「市場在衰退擔憂和通膨擔憂之間搖擺不定。目前的重點是經濟衰退。大多數主要經濟體的實際工資成長都很糟糕。然而，消費者正在降低儲蓄率或增加借貸以支持需求，也限制了成長放緩。」